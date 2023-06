Znamy datę globalnej premiery Xiaomi 13 Ultra

Jeszcze zanim producent zaprezentował Xiaomi 13 Ultra w Chinach, oficjalnie zapowiedział, że będzie on dostępny globalnie. Jego światowa premiera zbliża się wielkimi krokami – wiemy już, kiedy topowy model w ofercie chińskiego giganta wypłynie na międzynarodowe wody.

Oficjalna data globalnej premiery Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Ultra zadebiutował w Chinach 18 kwietnia 2023 roku i od tego dnia wyczekujemy jego globalnej premiery. Producent przez bardzo długi czas milczał na temat jej daty, ale w końcu rozwiązał mu się język. Na jego lokalnej stronie w Hong Kongu rozpoczęło się bowiem już odliczanie.

źródło: Xiaomi

Wspomniany zegar wskazuje, że globalna premiera Xiaomi 13 Ultra zaplanowana jest na 7 czerwca 2023 roku. Co ciekawe, na globalnych profilach marki w serwisach społecznościowych nie ma jeszcze informacji o międzynarodowym debiucie tego smartfona, więc hongkoński oddział prawdopodobnie wyszedł przed szereg.

Na tę chwilę nie wiemy, czy tego dnia model ten zostanie wprowadzony również na inne rynki. Wciąż jest to możliwe, ale wówczas producent już w najbliższy poniedziałek musiałby to zapowiedzieć, bo nie ma możliwości, że zrobi to „po cichu” – nie w przypadku smartfona takiego kalibru. Na razie, jak zostało wspomniane, globalne profile marki o tym nie informują.

Xiaomi 13 Ultra będzie dostępny również w Europie

Na ten moment nie można wykluczyć scenariusza, że flagowiec marki będzie wprowadzany na poszczególne rynki w różnym czasie. Może być tak, że w Europie nie zadebiutuje już w najbliższą środę, tylko nieco później. Mimo wszystko mamy 100% pewność, że model ten trafi oficjalnie na Stary Kontynent.

Pytaniem natomiast pozostaje, za ile będzie sprzedawany. Początkowo pojawiły się bowiem informacje, że producent zażyczy sobie za wersję z 12 GB RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej 1499 euro, czyli mniej niż za Samsunga Galaxy S23 Ultra w podobnej konfiguracji. Później jednak dotarły do nas informacje, według których smartfon może kosztować „zaledwie” 1299 euro, czyli tyle, ile Xiaomi 13 Pro. Choć wydaje się to wręcz nierealne, to w tej branży niczego nie można być pewnym, bo wszystko jest w niej możliwe, nawet teoretycznie nielogiczne posunięcia.

Otwartą kwestią pozostaje też dostępność Xiaomi 13 Ultra w Polsce – pojawiają się sprzeczne informacje na ten temat, więc po prostu cierpliwie czekamy, choć mimo wszystko bez wielkich nadziei.