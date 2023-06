Nie kupiłeś jeszcze Huawei P60 Pro w promocji? Huawei da Ci drugą szansę

Promocje mają to do siebie, że kiedyś się kończą – to całkowicie naturalna kolej rzeczy. Huawei postanowił jednak przedłużyć promocyjną ofertę na swój najnowszy flagowy smartfon „dla mas” – dzięki temu jeszcze niezdecydowani mają więcej czasu, aby zdecydować się na zakup P60 Pro.

Promocja na Huawei P60 Pro przedłużona

Pierwotnie specjalna oferta na najnowszego flagowca chińskiego giganta „dla mas” miała obowiązywać do 4 czerwca 2023 roku, ale przedstawicielstwo polskiego oddziału producenta poinformowało dziś, że zdecydowano się ją przedłużyć aż do 25 czerwca br. Według deklaracji firmy jest to odpowiedzią na rosnące zainteresowanie, będące wynikiem trwającej kampanii telewizyjnej oraz pełną dostępność produktów u partnerów biznesowych Huawei.

Co można zyskać, kupując teraz flagowy model P60 Pro? Osoby, które zamówią smartfon do 25 czerwca 2023 roku, otrzymają w prezencie smartwatch Watch GT 3 w wersji 42 mm lub 46 mm (do wyboru). Jeżeli natomiast zdecydujecie się kupić go w sklepie internetowym producenta, będziecie mogli przy okazji dokupić etui ochronne za 9,90 złotych (standardowo kosztuje ono 79 złotych) i trzeci rok gwarancji za pół ceny (tj. za 349 złotych zamiast 699 złotych).

To jednak wciąż nie wszystkie gratisy i benefity, na jakie możecie liczyć, gdy staniecie się posiadaczami P60 Pro, Osoby, które kupią ten smartfon, otrzymają również „pakiet powitalny” – składa się na niego darmowa, półroczna subskrypcja Tinder Plus oraz 200 GB przestrzeni dyskowej w Chmurze Huawei na 3 miesiące. Wartość tych gratisów to blisko 300 złotych.

8 Ocena

Ile kosztuje Huawei P60 Pro? Cena w Polsce

Do wyboru macie dwie wersje kolorystyczne (białą perłową i czarną) oraz dwie konfiguracje pamięciowe: 8/256 GB za 5499 złotych i 12/512 GB za 6299 złotych, aczkolwiek w sklepie huawei.pl na tę ostatnią dostaniecie rabat w wysokości 300 złotych, więc finalnie zapłacicie za nią 5999 złotych.

źródło: Huawei

Płatność za smartfon możecie rozłożyć na 20 rat 0%, tj. bez dodatkowych kosztów, zatem warto rozważyć zakup wariantu 12/512 GB, bo to tylko 25 złotych więcej miesięcznie – niewielka kwota, a dostaniecie znacznie więcej przydatnej pamięci, co jest zdecydowanie przyszłościową inwestycją.