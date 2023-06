Samsung ma przepis na sukces. Klienci powinni być zadowoleni

Pomimo wielu niekorzystnych czynników, Samsung pozostaje największym producentem smartfonów na świecie (choć okresowo oddaje pierwsze miejsce Apple po premierze nowych iPhone’ów). Koreańczycy nie spoczywają jednak na laurach. Mają przepis na rynkowy sukces, który przyniesie wymierne korzyści również klientom.

Tak Samsung kreuje swój sukces

Podczas wizyty w Wietnamie TM Roh, President and Head of Mobile eXperience (MX) Business w Samsung Electronics, przedstawił trzy założenia, którymi kieruje się w swojej działalności dział odpowiedzialny za urządzenia mobilne, aby skutecznie odpowiadać na wyzwania rynku mobilnego i jednocześnie pomóc Samsungowi wzmocnić pozycję lidera rynku.

fot. Pexels

Pierwszym z nich jest jakość premium, co mówi samo za siebie. TM Roh deklaruje, że firma stale ulepsza jakość urządzeń z serii Galaxy nie tylko po to, aby zapewniały one lepsze wrażenia podczas użytkowania, ale też po to, by użytkownicy mogli korzystać z nich w taki sposób, w jaki chcą (co można rozumieć jako zdolność do pracy w różnych warunkach dzięki trwalszej konstrukcji sprzętu).

Producent stara się również zapewnić nowe doświadczenia i możliwości dzięki kolejnym innowacjom, nie tylko w obszarze stricte sprzętowym, ale także w oprogramowaniu i sztucznej inteligencji. W tym miejscu pada bardzo odważne stwierdzenie, bowiem Samsung twierdzi, że tylko on jest w stanie takie dostarczyć. Jako argumentu używa składanych smartfonów i tu ma rację, ponieważ rzeczywiście był pionierem w tym segmencie i to on sprawił, że weszły one do mainstreamu.

Trzecim „motorem napędowym” rynkowego sukcesu Samsunga ma być tworzenie smartfonów dla wszystkich – Koreańczycy chcą sprawić, aby ich Galaxy były bardziej dostępne, co w praktyce oznacza wprowadzanie do sprzedaży przystępniejszych cenowo modeli. To wręcz zaskakująca deklaracja, bowiem akurat ta firma nie prowadzi bardzo agresywnej polityki cenowej jak chińska konkurencja. Najwyraźniej chce to jednak zmienić.

Jakie plany na przyszłość ma Samsung?

TM Roh powiedział, że w dziale MX Business w firmie Samsung Electronics naszym celem jest zapewnienie doskonałych wrażeń, aby zaspokoić potrzeby konsumentów, zarówno teraz, jak i w przyszłości, poprzez produkty z różnych segmentów. To najlepsze podsumowanie tego, co planuje południowokoreański gigant.

Bo poza tym, że będzie starał się dostosować swoją ofertę do danego regionu i rynku oraz segmentu, analizując potrzeby i preferencje konsumentów, planuje zwiększyć znaczenie ekosystemu Galaxy, którego centralnym elementem będzie smartfon. Korzystanie z niego ma być płynne i wygodne oraz ma zapewnić holistyczne doświadczenie – w ten sposób zaspokojone zostaną różne potrzeby użytkownika przy minimalnym wysiłku z jego strony.

Jednocześnie Samsung wciąż widzi ogromny potencjał w segmencie smartfonów – TM Roh jest zdania, że innowacje związane z kształtami, takimi jak urządzenia składane, wzbogacą cały ekosystem i spowodują rozwój aplikacji, co może zapewnić nowe możliwości, które obecnie nie są dostępne dla użytkowników, a mogą dodatkowo zwiększyć funkcjonalność urządzenia mobilnego.

Huawei Mate X3 i Samsung Galaxy Z Fold 4 (fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl)

Ponadto TM Roh zapowiedział, że Samsung zbada nowe możliwości zastosowań rzeczywistości rozszerzonej (XR), podczas gdy tworzenie nowych usług i treści opartych na sztucznej inteligencji lub inteligentnych doświadczeń w pojazdach, a nawet inteligentniejszych urządzeń gospodarstwa domowego również przyczyni się do innowacji w smartfonach w nadchodzących latach.

TM Roh obiecał, że cała branża smartfonów i urządzeń mobilnych będzie nadal ewoluować i rozwijać się w przyszłości. Trzymamy za słowo i wierzymy, że kto jak kto, ale akurat Samsung jest w stanie zrealizować taką deklarację.