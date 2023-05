W obecnych czasach każda oszczędność jest na wagę złota. T-Mobile doskonale zdaje sobie z tego sprawę i postanowiło wykorzystać potrzebę oszczędzania wśród klientów. Dzięki nowej promocji operatora w Waszych kieszeniach zostanie sporo pieniędzy.

T-Mobile kusi nową promocją

Zacznijmy jednak od tego, że każda promocja ma jakieś warunki, które nie każdy może spełnić – w tym przypadku oferta kierowana jest wyłącznie do osób, które nie są jeszcze klientami T-Mobile, a dopiero zdecydują się dołączyć do tego grona, przenosząc numer z innej sieci. Jeśli to zrobią, zostaną zwolnione z konieczności opłacania abonamentu przez aż dziewięć miesięcy.

Aby jednak skorzystać z tego przywileju, nie wystarczy przenieść numeru z innej sieci – operator zastrzega, że 9 miesięcy abonamentu za 0 złotych otrzymają tylko osoby, które wybiorą (najdroższą) ofertę „L Nielimitowana”. Standardowo opłata za nią wynosi 90 złotych miesięcznie. Oznacza to, że promocja pozwoli im zaoszczędzić aż 810 złotych.

To jednak nie koniec oszczędności, bowiem operator równocześnie przyzna rabat w wysokości 100 złotych na zakup smartfona w przypadku dobrania do abonamentu Samsunga Galaxy A34 5G lub T Phone Pro 5G. Klienci, którzy zdecydują się na pierwszy z ww. modeli, otrzymają dodatkowo w prezencie słuchawki Samsung Galaxy Buds 2, których cena w oficjalnej polskiej dystrybucji obecnie zaczyna się od 389 złotych.

Dzięki tej promocji T-Mobile można zaoszczędzić nawet grubo ponad 1000 złotych

Sumarycznie, w najkorzystniejszym wariancie, tj. przy dobraniu do abonamentu smartfona Samsung Galaxy A34 5G, można zaoszczędzić nawet 1299 złotych. Na tę kwotę składa się suma dziewięciu abonamentów po 90 złotych każdy (w sumie 810 złotych), rabat w wysokości 100 złotych na zakup wskazanego modelu i zaoszczędzone 389 złotych na słuchawkach.

źródło: Biuro prasowe T-Mobile Polska

Trzeba jednak pamiętać, że chociaż klient nie będzie musiał płacić abonamentu przez dziewięć pierwszych miesięcy, to przez ten okres musi regulować raty za urządzenie zgodnie z harmonogramem.

Promocja jest dostępna do 31 maja 2023 roku.