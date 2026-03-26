fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl
Powiedz mi to o swoim smartfonie, a ja powiem Ci, jak bardzo jesteś w tyle

Dzięki postępowi technologicznemu smartfony oferują coraz bardziej zaawansowane funkcje i lepszą specyfikację (nawet jeśli czasami jest to nie do końca sensowny „wyścig na cyferki”), w tym akumulatory o większej pojemności. To ostatnie szczególnie szybko się zmienia.

Tyle wynosi średnia pojemność akumulatora w smartfonie w 2026 roku

Firma badawcza Counterpoint Research opublikowała raport, którego tematem jest pojemność akumulatorów we współczesnych smartfonach. A ta w ostatnich miesiącach znacząco się zwiększyła, choć nie we wszystkich urządzeniach, ponieważ nie wszyscy producenci zaczęli wykorzystywać nową technologię na masową skalę (choć przynajmniej Samsung testuje akumulatory węglowo-krzemowe… z różnym skutkiem).

Z wyliczeń Counterpoint Research wynika, że w styczniu 2026 roku średnia pojemność akumulatora w smartfonie wynosiła 5291 mAh i była aż o około 400 mAh większa niż jeszcze rok wcześniej. To największy wzrost rok do roku od grudnia 2021 roku. Jeśli zatem Twój telefon ma mniejszą baterię, to został w tyle.

Naturalnie jest to zasługa szerokiej adopcji wspomnianej już technologii opartej na węglu i krzemie, która pozwala zgromadzić większy zapas energii w akumulatorze o takich samych gabarytach jak akumulator litowo-jonowy. Wykorzystują ją już wszyscy najwięksi producenci z Chin, natomiast marki z innych krajów wciąż nie zdecydowały się na taki krok.

Najpopularniejsze smartfony mają akumulator o pojemności co najmniej 6000 mAh

Counterpoint Research podaje, że w styczniu 2026 roku aż 29% sprzedanych smartfonów było wyposażonych w akumulator o pojemności minimum 6000 mAh, podczas gdy rok wcześniej jedynie co dziesiąty (10%). Firma przygotowała też zestawienie najlepiej sprzedających się modeli, które otrzymały minimum 6000 mAh baterię (sześć z nich węglowo-krzemową):

  1. Redmi 15C 4G (6000 mAh),
  2. Honor X70 5G (8300 mAh),
  3. Oppo A5x 5G (6000 mAh),
  4. Redmi 15 4G (7000 mAh),
  5. Vivo Y50 5G – wersja chińska (6000 mAh),
  6. Vivo S50 5G (6500 mAh),
  7. Vivo Y500 5G – wersja chińska (8200 mAh),
  8. Oppo Reno 15 5G – wersja chińska (6200 mAh),
  9. Redmi 15 5G (7000 mAh),
  10. Huawei Nova 15 5G (6000 mAh).

Starszy analityk Karn Chauhan z Counterpoint Research spodziewa się, że pojemność akumulatorów w smartfonach będzie dalej rosła, ale już w wolniejszym tempie, ponieważ branża ma dążyć do osiągnięcia „kluczowych technicznych kamieni milowych” w 2027 roku, aby wdrożyć ulepszoną technologię na masową skalę w 2028 roku.

