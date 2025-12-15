Taki powinien być iPhone Air. Wtedy sprzedawałby się jak iPhone 17

Gdy zestawimy smartfon Apple z tym nowym modelem, to od razu do głowy przychodzi myśl, że taki właśnie powinien być iPhone Air. Wtedy Amerykanie nie narzekaliby na jego sprzedaż.

iPhone Air? A komu to potrzebne, gdy jest Vivo S50 Pro Mini

iPhone Air, który został oficjalnie zaprezentowany 9 września 2025 roku, robi wrażenie, ale nie sprzedaje się tak samo dobrze jak iPhone 17 oraz iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Jest to konsekwencją licznych kompromisów, na które zdecydował się producent, chcąc stworzyć super smukłą konstrukcję – o grubości zaledwie 5,64 mm.

iPhone Air stał się inspiracją dla wielu modeli z Androidem, w tym Vivo S50 Pro Mini, który – przynajmniej na pierwszy rzut oka – bardzo go przypomina i nikt nie powie, że to podobieństwo jest przypadkowe, bo na pewno nie jest.

Vivo S50 Pro Mini (źródło: Vivo)

Jednocześnie smartfon Vivo S50 Pro Mini oferuje specyfikację, do której nie można mieć zastrzeżeń, nawet jeśli zdecydowano się na nią kosztem grubości, gdyż model ten ma od 7,99 do 8,10 mm, czyli znacznie więcej niż iPhone Air. Klienci pokazują jednak, że wolą dobrze wyposażonego „grubasa” od wykastrowanego „chudzielca”.

W swojej obudowie (o wysokości 150,83 mm i szerokości 71,76 mm oraz odporności IP68 i IP69) smartfon Vivo S50 Pro Mini skrywa procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, komorę parową, do 16 GB RAM LPDDR5X, do 512 GB pamięci wbudowanej typu UFS 4.1 i akumulator o pojemności 6500 mAh, który można ładować przewodowo z mocą do 90 W i indukcyjnie z mocą do 40 W.

Vivo S50 Pro Mini (źródło: Vivo)

Ponadto smartfon Vivo S50 Pro Mini ma 6,31-calowy ekran AMOLED LTPO o rozdzielczości 2640×1216 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością od 1 do 120 Hz i 50 Mpix (f/2.0) aparat na przodzie oraz trzy aparaty na tyle: główny 50 Mpix (f/1.57), peryskopowy teleobiektyw 50 Mpix (f/2.65) i ultraszerokokątny 110° (f/2.2). Do tego są ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych, silnik liniowy osi X, głośniki stereo, NFC i pilot na podczerwień.

Smartfon Vivo S50 Pro Mini będzie kosztował w Chinach od 3699 juanów (równowartość około 1885 złotych). Za iPhone’a Air trzeba zaś zapłacić od 7999 juanów.

Zadebiutował też smartfon Vivo S50

Wraz z modelem Vivo S50 Pro Mini, swoją premierę dziś miał również smartfon Vivo S50, który kojarzy się trochę z iPhone 16 Pro Max, ale też wieloma telefonami marki Oppo. Jego specyfikacja obejmuje m.in. procesor Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, komorę parową, do 16 GB RAM LPDDR5X, do 512 GB pamięci wbudowanej typu UFS 4.1 i akumulator o pojemności 6500 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 90 W.

Vivo S50 (źródło: Vivo)

Smartfon Vivo S50 otrzymał też 6,59-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 2750×1260 pikseli i jasności od 1 do 5000 nitów z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością do 120 Hz i ściemnianiem PWM do 4320 Hz, głośniki stereo, moduł NFC, silnik liniowy osi X i pilot na podczerwień oraz 50 Mpix (f/2.0) aparat przedni i trzy aparaty tylne: główny 50 Mpix (f/1.88), teleobiektyw 50 Mpix (f/2.65) i ultraszerokokątny 110° (f/2.2).

Jego cena zaczyna się w Chinach od 2999 juanów (~1530 złotych).