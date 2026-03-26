Oto Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide. W oczy rzuca się jeden szczegół

Dopiero co zachwycił mnie wygląd Samsunga Galaxy Z Fold 8, a już możemy zobaczyć, jaki będzie smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide. W oczy rzuca się jeden szczegół, który istotnie wpłynie na atrakcyjność tego modelu.

Tak będzie wyglądał składany smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide

Już od dłuższego czasu wiadomo, że w 2026 roku producent z Korei Południowej zaprezentuje latem trzy składańce. Nie będą to jednak – jak w 2025 roku – dwa składane smartfony z klapką (typu flip) i jeden smartfon składany jak książka (typu fold), tylko dwa modele z serii Galaxy Z Fold i jeden z linii Galaxy Z Flip (który niewiele będzie różnił się od Galaxy Z Flip 7).

Z kolei Samsung Galaxy Z Fold 8 przyniesie przede wszystkim akumulator o większej pojemności (5000 mAh vs 4400 mAh) z obsługą szybszego ładowania przewodowego (45 W vs 25 W), ale też nowszy procesor (Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy) i aparat ultraszerokokątny o rozdzielczości 50 Mpix (vs 12 Mpix), więc nie będzie to rewolucja względem poprzednika. Szczególnie że ma być grubszy (4,5 mm po rozłożeniu i 9 mm po złożeniu vs 4,2 i 8,9 mm).

Największą nowością w 2026 roku będzie smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide z niższym i szerszym ekranem wewnętrznym i zewnętrznym. Ma stanowić odpowiedź na pierwszego składanego iPhone’a, którego premiera spodziewana jest jesienią 2026 roku.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide (źródło: Android Headlines)

Podobnie jak on smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide będzie miał na wewnętrznym ekranie podwójną warstwę szkła UTG, której rola ma być bardzo istotna – pomoże diametralnie zmniejszyć głębokość miejsca złożenia wyświetlacza.

Jaka będzie specyfikacja Galaxy Z Fold 8 Wide?

Na udostępnionych przez portal Android Headlines (który zaznacza, że nie zawierają one wszystkich elementów, jak na przykład slot na kartę SIM) renderach w oczy rzuca się przede wszystkim aparat zewnętrzny, składający się z tylko dwóch „oczek”, a nie trzech jak ten w Galaxy Z Fold 8. Nie wiadomo jednak, z jakiego aparatu zrezygnowano – ultraszerokokątnego czy teleobiektywu.

Składany smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide (noszący oznaczenie SM-F971U) będzie miał wymiary 123,9×161,4×4,9 mm po rozłożeniu i 123,9×82,2×9,8 mm po złożeniu. W jego wnętrzu znajdzie się 7,6-calowy ekran, zaś na zewnątrz 5,4-calowy.

Ponadto specyfikacja Galaxy Z Fold 8 Wide ma obejmować procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, od 16 do 12 GB RAM i od 256 GB do 1 TB pamięci wbudowanej (w zależności od wersji) oraz – prawdopodobnie (choć nie na 100%) – akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 45 W i indukcyjnego o mocy 25 W.