Biegnij do sklepu po nowy smartfon Xiaomi. Opłaca się!

Xiaomi oficjalnie wprowadziło na polski rynek nowy smartfon Redmi 15C. Do jego zakupu zachęca nie tylko niska cena, ale też bardzo atrakcyjna promocja. Na pewno skłoni do zakupu niejednego klienta.

Smartfon Xiaomi Redmi 15C dostępny w Polsce. Atrakcyjna cena i promocja na start sprzedaży

Smartfon Redmi 15C jest dostępny w Polsce już od końca lipca 2025 roku, ale oficjalne wprowadzenie go do Polski producent ogłosił dopiero dziś. Z tej okazji przygotowano bardzo atrakcyjną promocję, która może skutecznie zachęcić klientów do zakupu tego urządzenia, szczególnie w połączeniu z sugerowaną ceną.

Cena Redmi 15C w Polsce została bowiem ustalona na 499 złotych – taką kwotę trzeba zapłacić za (jedyną dostępną) wersję z 4 GB RAM LPDDR4X i 128 GB pamięci wbudowanej eMMC 5.1. Oficjalny sklep internetowy Xiaomi dorzuca do niego za złotówkę powerbank Xiaomi Power Bank Tan 10000 mAh ze zintegrowanym kablem do ładowania, który może ładować urządzenia z mocą do 22,5 W. Jego standardowa cena to 89 złotych.

Z kolei w innych sklepach otrzymacie po zakupie Redmi 15C kartę podarunkową na kwotę 100 złotych do wykorzystania podczas kolejnych zakupów w danym sklepie. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia 2025 roku we wszystkich kanałach sprzedaży.

Jaka jest specyfikacja Redmi 15C? Co oferuje smartfon Xiaomi za 499 złotych?

Jednym z największych, dosłownie, atutów tego urządzenia jest ekran o przekątnej aż 6,9 cala z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz. Jego rozdzielczość to z kolei HD+ 1600×720 pikseli, a jasność do 660 nitów (standardowo) lub 810 nitów (HBM).

Redmi 15C (źródło: Xiaomi)

Smartfon Redmi 15C ma też akumulator o dużej pojemności – 6000 mAh, który można ładować przewodowo z mocą do 33 W (Xiaomi nie dodaje jednak ładowarki w zestawie). Ponadto można skorzystać z funkcji ładowania zwrotnego do ładowania innych urządzeń (maksymalnie z mocą 10 W).

Tani smartfon Xiaomi za 499 złotych oferuje też 50 Mpix (f/1.8) aparat na tyle i 8 Mpix (f/2.0) na przodzie, moduł NFC i radio FM, dual SIM i osobny slot na kartę microSD, gniazdo słuchawkowe 3,5 mm i funkcję zwiększenia głośności do 200% oraz czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi. Motorem napędowym tego sprzętu jest procesor MediaTek Helio G81-Ultra 2,0 GHz, a jego obudowa jest odporna na pył i wodę, zgodnie z kryteriami klasy IP64.

Całe urządzenie ma z kolei wymiary 173,16×81,07×8,2 mm i waży 211 gramów, a jego pracę kontroluje system HyperOS 2 z Google Gemini i (przydatną na co dzień) funkcją Circle to Search.