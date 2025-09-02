Ten smartfon ma olbrzymią baterię. I do tego nie boi się wody

Vivo Y500 to smartfon reprezentujący średnią półkę. Ma jednak jeden olbrzymi atut w postaci akumulatora o nieprzeciętnie dużej pojemności. Do tego może też pochwalić się najwyższym w swojej klasie stopniem wodoszczelności.
Premiera Vivo Y500. Średniak z olbrzymim atutem
Vivo Y500 to smartfon wyposażony w 6,77-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Skrywa w sobie także czytnik linii papilarnych, a fragment tafli zabiera dla siebie 8 Mpix (f/2.05) aparat do selfie. Z tyłu natomiast zainstalowany został 50 Mpix (f/1.8) aparat, wspierany przez 2 Mpix (f/2.4) czujnik głębi.
Sercem urządzenia jest procesor MediaTek Dimensity 7300, z którym współpracuje maksymalnie 12 GB RAM, a na pliki użytkownik otrzymuje od 128 do 512 GB, w zależności od wariantu.
Zasadniczo smartfon Vivo Y500 to średniak, ale jest jeden element, który czyni go nieprzeciętnym. To akumulator o pojemności 8200 mAh, dzięki któremu można liczyć nawet na 3 dni normalnego użytkowania. Z kolei uzupełnianie energii powinno być bardzo szybkie, dzięki obsłudze ładowania o mocy 90 W.
Uwagę przykuwa także informacja o pyło- i wodoszczelności w klasach IP68, IP69 i IP69+. Smartfon pomyślnie przeszedł 24-godzinny test zanurzenia na głębokości 1,5 metra. Producent chwali się też nową anteną, która ma oferować o 255% silniejszy sygnał niż miało to miejsce w poprzedniej generacji.
Y500 jest bezpośrednim następcą modelu Vivo Y300. Przy podsumowaniu specyfikacji tej nowinki proponuję więc porównanie z poprzednikiem i jak się zaraz przekonasz, w pewnych kwestiach doszło do olbrzymiego progresu…
Specyfikacja Vivo Y500 vs Vivo Y300 – porównanie:
|Vivo Y500
|Vivo Y300
|Wyświetlacz
|6,77 cala,
AMOLED,
120 Hz,
2932×1080 pikseli
|6,77 cala,
AMOLED,
120 Hz,
2932×1080 pikseli
|Procesor
|MediaTek Dimensity 7300
(4 nm; 2,5 GHz)
|MediaTek Dimensity 6300
(6 nm; 2,4 GHz)
|Pamięć
|8/12 GB RAM LPDDR4X;
128-512 GB UFS 3.1
|8/12 GB RAM LPDDR4X;
128-512 GB UFS 2.2
|Akumulator
|8200 mAh,
ładowanie do 90 W
|6500 mAh,
ładowanie do 44 W
|Aparaty
|50 Mpix (f/1.8),
2 Mpix (f/2.4) – czujnik głębi;
przód: 8 Mpix (f/2.05)
|50 Mpix (f/1.8),
2 Mpix (f/2.4) – czujnik głębi;
przód: 8 Mpix (f/2.05)
|Łączność
|5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4
|5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4
|Wymiary
|163,1×75,9×8,23 mm
|163,57×76,18×7,79 mm
|Waga
|213 gramów
|199,9 grama
|Odporność
|IP68 / IP69 / IP69+
|IP64
Ile kosztuje Vivo Y500? Cena
Sprzedaż modelu Vivo Y500 wystartuje 5 września 2025 roku, przynajmniej w Chinach. Producent przygotował trzy wersje kolorystyczne: niebieską, fioletową i czarną, a także cztery konfiguracje, których ceny przedstawiają się następująco:
- 8/128 GB – 1399 juanów (równowartość około 715 złotych),
- 8/256 GB – 1599 juanów (~815 złotych),
- 12/256 GB – 1799 juanów (~920 złotych),
- 12/512 GB – 1999 juanów (~1020 złotych).
Na razie nie wiadomo, czy urządzenie trafi też do polskich sklepów. Poprzednik do naszego kraju nie dotarł.