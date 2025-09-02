Ten smartfon ma olbrzymią baterię. I do tego nie boi się wody

Vivo Y500 to smartfon reprezentujący średnią półkę. Ma jednak jeden olbrzymi atut w postaci akumulatora o nieprzeciętnie dużej pojemności. Do tego może też pochwalić się najwyższym w swojej klasie stopniem wodoszczelności.

Premiera Vivo Y500. Średniak z olbrzymim atutem

Vivo Y500 to smartfon wyposażony w 6,77-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Skrywa w sobie także czytnik linii papilarnych, a fragment tafli zabiera dla siebie 8 Mpix (f/2.05) aparat do selfie. Z tyłu natomiast zainstalowany został 50 Mpix (f/1.8) aparat, wspierany przez 2 Mpix (f/2.4) czujnik głębi.

Sercem urządzenia jest procesor MediaTek Dimensity 7300, z którym współpracuje maksymalnie 12 GB RAM, a na pliki użytkownik otrzymuje od 128 do 512 GB, w zależności od wariantu.

Vivo Y500 (fot. Vivo)

Zasadniczo smartfon Vivo Y500 to średniak, ale jest jeden element, który czyni go nieprzeciętnym. To akumulator o pojemności 8200 mAh, dzięki któremu można liczyć nawet na 3 dni normalnego użytkowania. Z kolei uzupełnianie energii powinno być bardzo szybkie, dzięki obsłudze ładowania o mocy 90 W.

Uwagę przykuwa także informacja o pyło- i wodoszczelności w klasach IP68, IP69 i IP69+. Smartfon pomyślnie przeszedł 24-godzinny test zanurzenia na głębokości 1,5 metra. Producent chwali się też nową anteną, która ma oferować o 255% silniejszy sygnał niż miało to miejsce w poprzedniej generacji.

Vivo Y500 (fot. Vivo)

Y500 jest bezpośrednim następcą modelu Vivo Y300. Przy podsumowaniu specyfikacji tej nowinki proponuję więc porównanie z poprzednikiem i jak się zaraz przekonasz, w pewnych kwestiach doszło do olbrzymiego progresu…

Specyfikacja Vivo Y500 vs Vivo Y300 – porównanie:

Vivo Y500 Vivo Y300 Wyświetlacz 6,77 cala,

AMOLED,

120 Hz,

2932×1080 pikseli 6,77 cala,

AMOLED,

120 Hz,

2932×1080 pikseli Procesor MediaTek Dimensity 7300

(4 nm; 2,5 GHz) MediaTek Dimensity 6300

(6 nm; 2,4 GHz) Pamięć 8/12 GB RAM LPDDR4X;

128-512 GB UFS 3.1 8/12 GB RAM LPDDR4X;

128-512 GB UFS 2.2 Akumulator 8200 mAh,

ładowanie do 90 W 6500 mAh,

ładowanie do 44 W Aparaty 50 Mpix (f/1.8),

2 Mpix (f/2.4) – czujnik głębi;

przód: 8 Mpix (f/2.05) 50 Mpix (f/1.8),

2 Mpix (f/2.4) – czujnik głębi;

przód: 8 Mpix (f/2.05) Łączność 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 Wymiary 163,1×75,9×8,23 mm 163,57×76,18×7,79 mm Waga 213 gramów 199,9 grama Odporność IP68 / IP69 / IP69+ IP64

Ile kosztuje Vivo Y500? Cena

Sprzedaż modelu Vivo Y500 wystartuje 5 września 2025 roku, przynajmniej w Chinach. Producent przygotował trzy wersje kolorystyczne: niebieską, fioletową i czarną, a także cztery konfiguracje, których ceny przedstawiają się następująco:

8/128 GB – 1399 juanów (równowartość około 715 złotych),

8/256 GB – 1599 juanów (~815 złotych),

12/256 GB – 1799 juanów (~920 złotych),

12/512 GB – 1999 juanów (~1020 złotych).

Na razie nie wiadomo, czy urządzenie trafi też do polskich sklepów. Poprzednik do naszego kraju nie dotarł.