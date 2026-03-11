Samsung eksperymentuje z wielkimi akumulatorami. Chce być lepszy niż Chińczycy

Pojemność akumulatorów w smartfonach Samsunga najczęściej nie jest imponująca. Koreańczycy eksperymentują jednak ze znacznie pojemniejszymi bateriami.

Samsung eksperymentuje z akumulatorami o wielkich pojemnościach. Większych niż w chińskich smartfonach

Smartfony producenta z Korei Południowej są często krytykowane za relatywnie małą pojemność akumulatorów, ponieważ we flagowcach z serii Galaxy S nadal nie przekroczono granicy 5000 mAh, podczas gdy w chińskich high-endach zbliżamy się do 10000 mAh.

Użytkownik platformy X, posługujący się nickiem Schrödinger, udostępnił dwa zrzuty ekranu z dokumentacji przygotowanej przez firmę z Korei Południowej, która ujawniła, że Samsung SDI – jednostka zajmująca się m.in. akumulatorami – testuje ogniwa o różnych, bardzo dużych pojemnościach.

Jeden z akumulatorów na bazie węgla i krzemu ma łączną pojemność 12000 mAh i składa się z dwóch komórek: 6800 mAh o grubości 4,7 mm i 5200 mAh o grubości 3,2 mm, co łącznie daje ~9,0 mm. W jego przypadku przewidywany czas pracy na ekranie wynosi 20-25 godzin, a liczba cykli, po których wykonaniu pojemność spadnie do (nie mniej niż) 80% pojemności, ma wynosić 1500. To ostatnie jest aktualnie sprawdzane.

Samsung Galaxy J7 2016 (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Ponadto Koreańczycy testują akumulator węglowo-krzemowy o pojemności blisko 18000 mAh, składający się z aż trzech komórek:

6699 mAh o grubości 4,2 mm (górna),

6000 mAh o grubości 3,9 mm (środkowa),

5257 mAh o grubości 3,28 mm (dolna).

Łączna grubość całej konstrukcji wynosi jednak już ~12,3 mm. W jej przypadku nie ma informacji o spodziewanym czasie pracy oraz żywotności. W jednym i drugim zestawie grubość jest na tyle duża, iż nie należy spodziewać się, że takie akumulatory znalazłyby zastosowanie w smukłych flagowcach, a najprędzej w budżetowcach czy modelach z „pancernej” serii Galaxy XCover.

Schrödinger ujawnił też, że akumulatory testowane są w temperaturach -10℃, 25℃ i 45℃, a ich grubość mierzona jest co 50 lub 25 cykli (odpowiednio w przypadku baterii 12000 mAh i 18000 mAh).

Nie wszystkie akumulatory Samsunga o wysokiej pojemności przechodzą jednak pomyślnie testy

Nie jest to pierwszy raz, gdy słyszymy o tym, że Koreańczycy testują akumulatory o bardzo dużych pojemnościach. Już w grudniu 2025 roku ten sam użytkownik platformy X ujawnił, że Samsung stworzył baterię węglowo-krzemową o pojemności 20000 mAh, jednak w trakcie testów uległa awarii.

Składała się ona z dwóch komórek: 12000 mAh o grubości 6,3 mm i 8000 mAh o grubości 4 mm oraz zapewniała 27 godzin pracy na ekranie, jednak po ~960 cykli spuchła.

To pokazuje, że firma z Korei Południowej potrzebuje jeszcze czasu, aby przynajmniej dogonić konkurencję pod względem pojemności akumulatorów, ponieważ do tego czasu Chińczycy jak najbardziej mogą jeszcze bardziej zwiększyć pojemność baterii (skoro już dziś są na rynku smartfony z ogniwami 10001 mAh – zob. Realme P4 Power 5G).