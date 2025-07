Taka bateria robi wrażenie. A ten smartfon to perełka

Zaprezentowany właśnie Honor X70 z miejsca staje się jednym z najciekawszych modeli na pograniczu niskiej i średniej półki cenowej. Jego olbrzymim atutem jest akumulator. I słowo olbrzymi pasuje tu jak ulał.

Taki jest Honor X70 – gorąca premiera na średniej półce

Honor X70 to nie tylko świetnie prezentujący się średniak (i to zarówno pod względem estetyki, jak i samej specyfikacji), ale też duży krok naprzód względem poprzednika, czyli modelu Honor X60. Postęp widać w wyświetlaczu, głównym aparacie i – przede wszystkim – akumulatorze. Pełne porównanie znajdziesz nieco niżej, a tymczasem skupmy się na charakterystyce gwiazdy tego newsa.

Sercem smartfona jest procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 – nie jest to przepotężny chipset, ale na swojej półce wypada nieźle. W zależności od wariantu towarzyszy mu 8 lub 12 GB RAM i maksymalnie 512 GB pamięci masowej.

Wśród wnętrzności największe wrażenie bez wątpienia robi jednak akumulator o olbrzymiej pojemności: 8300 mAh! Co więcej, obsługuje on szybkie ładowanie z mocą 80 W. W najwyższym wariancie (12/512 GB) można ponadto liczyć na ładowanie bezprzewodowe (i to z równie dużą mocą).

Honor X70 (fot. Honor)

Sekcja fotograficzna nie jest imponująca, ale warto zwrócić uwagę na optyczną stabilizację obrazu w głównym aparacie 50 Mpix (f/1.9). Nie towarzyszy mu żaden dodatkowy obiektyw, a z przodu – zupełnie jak u poprzednika – zainstalowana została kamerka o rozdzielczości 8 Mpix (f/2.0).

Jeśli natomiast chodzi o wyświetlacz, jest to 6,79-calowy panel AMOLED o wysokiej rozdzielczości i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Jasność HBM sięga 1800 nitów, a maksymalnie ekran może się rozświetlić nawet do 6000 nitów.

Wszystko wieńczy konstrukcja o grubości 7,76 mm i wadze 193 g (wyjątek stanowi wariant 12/512 GB, którego grubość to 7,96 mm, a waga – 199 g). Cechuje się także pyło- i wodoszczelnością według norm IP66, IP68 i IP69. Podsumujmy…

Specyfikacja Honor X70 vs Honor X60 – porównanie:

Honor X70 Honor X60 Wyświetlacz 6,79 cala,

AMOLED,

120 Hz,

1200×2640 pikseli,

do 1800 nitów (HBM) 6,8 cala,

TFT (LCD),

120 Hz,

2312×1080 pikseli,

do 850 nitów (HBM) Procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4

(4 nm; 2,3 GHz) MediaTek Dimensity 7025

(6 nm; 2,5 GHz) Pamięć 8/12 GB RAM,

128-512 GB na pliki 8/12 GB RAM,

128-512 GB na pliki Aparaty 50 Mpix (f/1.9) z OIS;

przód: 8 Mpix (f/2.0) 108 Mpix (f/1.8);

przód: 8 Mpix (f/2.0) Akumulator 8300 mAh,

ładowanie do 80 W

(bezprzewodowo: do 80 W) 5800 mAh,

ładowanie do 35 W Wymiary i waga 161,9×76,1×7,76/7,96 mm,

193/199 g 165,98×75,8×7,88 mm,

189 g Odporność IP66 / IP68 / IP69 –

Ile kosztuje smartfon Honor X70?

Jak na razie smartfon można kupić wyłącznie w Chinach – w czterech kolorach i tylu też konfiguracjach. Ceny przedstawiają się następująco:

8/128 GB – 1399 juanów (równowartość ~710 złotych),

8/256 GB – 1599 juanów (~815 złotych),

12/256 GB – 1799 juanów (~915 złotych),

12/512 GB – 1999 juanów (~1015 złotych).

Kwestia ewentualnej dostępności poza Państwem Środka pozostaje niewyjaśniona. Poprzednik nie dotarł do polskich sklepów, ale mam nadzieję, że tym razem będzie inaczej.