Historyczny przełom w Xiaomi. Opłacało się to zrobić

Xiaomi opublikowało wyniki za 2025 roku. W raporcie chwila chwali się „historycznym przełomem”. Firmie opłacało się wejść na nowy dla niej rynek.

Smartfony wkrótce przestaną być najważniejszą częścią biznesu Xiaomi?

Przychody za 2025 rok wyniosły 457,3 miliarda juanów i były o 25% wyższe niż w 2024 roku. Skorygowany zysk netto sięgnął zaś 39,2 miliarda juanów, co oznacza wzrost aż o 43,8% względem roku poprzedniego.

2025 rok zapisze się złotymi zgłoskami w historii Xiaomi jako ten, w którym po raz pierwszy przychody ze sprzedaży inteligentnych samochodów, produktów AI i innych „nowych inicjatyw” przekroczył 100 miliardów juanów. Dokładnie wyniosły 106,1 miliarda juanów i były aż o 223,8% wyższe niż w 2024 roku.

W 2025 roku Xiaomi dostarczyło 411082 sztuk samochodów – o 200,4% więcej niż w 2024 roku. Ponadto Xiaomi SU7 był najlepiej sprzedającym się sedanem w cenie od 200 tysięcy juanów, a seria Xiaomi YU7 przez siedem kolejnych miesięcy była najlepiej sprzedającymi się samochodami w segmencie średnich i dużych SUV-ów.

Jeżeli dynamika wzrostu zostanie utrzymana (a nie można tego wykluczyć, szczególnie że mówi się o wejściu Xiaomi na rynek aut elektrycznych w Europie, a do tego w 2026 roku Chińczycy chcą dostarczyć przez cały rok już 550 tysięcy aut), to w niedalekiej przyszłości smartfony mogą przestać być sprzętem, który generuje największe przychody.

W 2025 roku jednak z tytułu ich sprzedaży do kasy chińskiego giganta wpłynęło 186,4 miliarda juanów, ponieważ dostarczono 165,2 miliona sztuk. Xiaomi było też piąty rok z rzędu 3. największym dostawcą smartfonów w ujęciu globalnym oraz znalazło się w TOP 3 w 58 krajach i regionach (w tym w Europie), a także w TOP 5 w 70 krajach i regionach na świecie (według Omdia).

Znaczącą część przychodów, bo 123,2 miliarda juanów, zapewniła też sprzedaż produktów IoT i lifestyle’owych. Na koniec 2025 roku liczba połączonych urządzeń na platformie AIoT sięgnęła 1,0792 miliarda. Według Omdia w ubiegłym roku Xiaomi znalazło się na 5. pozycji w zestawieniu producentów, którzy dostarczyli na rynek najwięcej tabletów.

Warto także wspomnieć, że liczba aktywnych użytkowników w miesiącu w ujęciu globalnym sięgnęła 754,1 miliona, a w samych Chinach przekroczyła 190 milionów. Wcześniej Xiaomi podawało to jako liczbę aktywnych użytkowników MIUI, jednak MIUI zastąpił HyperOS w 2023 roku, dlatego zmieniono nomenklaturę.

Rosną wydatki Xiaomi na R&D

Badania i rozwój są szalenie ważne u takiego giganta, ponieważ dzięki wydatkom na ten cel jest w stanie osiągać tak rewelacyjne wyniki, dostarczając nowoczesne i zaawansowane technologicznie produkty. W samym 2025 roku wydano na R&D 33,1 miliarda juanów, a od 2021 roku łącznie ponad 105 miliardów juanów.

Na koniec 2025 roku w centrach badawczo-rozwojowych zatrudnionych było 25457 osób.