Nowy smartfon Xiaomi. Akumulator 7000 mAh zachęca

W sieci pojawiło się sporo nieoficjalnych informacji na temat smartfona Redmi 15 5G. Xiaomi może szykować całkiem niezłą aktualizację względem poprzednika. Uwagę przykuwają przede wszystkim dwie rzeczy: wyświetlacz i akumulator.

Redmi 15 5G – budżetowy smartfon Xiaomi może zachwycić czasem pracy

W rodzinie Czternastek nie pojawił się model podstawowy, więc smartfon Redmi 15 5G musi być porównany do wypuszczonego w lipcu 2024 roku urządzenia Redmi 13 5G. Jeden i drugi oferuje maksymalnie 8 GB RAM i 256 GB na pliki, ale w kontekście procesora mamy pewną zmianę, ponieważ po raz pierwszy Xiaomi może postawić na Szóstkę.

Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 nie jest jednak dużym skokiem naprzód względem Sanpdragona 4 Gen 2. Różnica w taktowaniu rdzeni wynosi tylko 0,1 GHz, a do tego 6s Gen 3 bazuje na litografii 6 nm, podczas gdy 4 Gen 2 powstał w oparciu o proces 4 nm. Niemniej w benchmarkach radzi sobie nieco lepiej od rywala.

Redmi 15 5G (źródło: Md.Yasin/X)

O niezaprzeczalnym progresie można za to mówić w temacie akumulatora. Jego pojemność wzrośnie aż do 7000 mAh (z 5030 mAh)! Szkoda tylko, że maksymalna moc ładowania ma zostać utrzymana na poziomie 33 W. Aparaty na podstawie suchych liczb trudno porównywać, ale należy odnotować, że rozdzielczość głównego zmaleje ze 108 do 50 Mpix. Odporność za to zostanie poprawiona – z IP53 na IP64.

Warto również zwrócić uwagę na wyświetlacz. To wciąż panel IPS o rozdzielczości Full HD+, ale nieco większy (6,9 vs 6,79 cala) i oferujący nieprzeciętnie wysoką częstotliwość odświeżania (144 Hz). Podsumujmy i porównajmy…

(Nieoficjalna) specyfikacja Redmi 15 5G vs Redmi 13 5G – porównanie

Redmi 15 5G Redmi 13 5G Wyświetlacz 6,9 cala,

LCD,

144 Hz,

Full HD+ 6,79 cala,

LCD,

120 Hz,

Full HD+ Procesor Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3

(6 nm; 2,3 GHz) Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2

(4 nm; 2,2 GHz) Pamięć do 8 GB RAM,

do 256 GB na pliki do 8 GB RAM,

do 256 GB na pliki Aparaty tył: 50 Mpix + 2 Mpix;

przód: 8 Mpix tył: 108 Mpix + 2 Mpix;

przód: 13 Mpix Akumulator 7000 mAh,

ładowanie do 33 W 5030 mAh,

ładowanie do 33 W Odporność IP64 IP53

Doniesienia na temat smartfona Redmi 15 5G pochodzą z Malezji. Tam urządzenie ma trafić do sprzedaży w cenie na poziomie 700-750 ringgitów, co przekłada się na ~600-640 złotych, przy czym ceny w Polsce – jeśli doczekamy się premiery w naszym kraju – najpewniej będą nieco wyższe. Szczegóły na temat dostępności pozostają jednak nieznane.