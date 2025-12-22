smartfon huawei nova 15 smartphone
Huawei Nova 15 (źródło: Huawei)
Smartfony

Trzy nowe smartfony Huawei. Każdy kolejny coraz fajniejszy

Grzegorz Dąbek·
Strona główna
Sprzęt
Smartfony
Trzy nowe smartfony Huawei. Każdy kolejny coraz fajniejszy

Chiński producent zaprezentował dziś trzy nowe smartfony – modele Nova 15, Nova 15 Pro i Nova 15 Ultra. Każdy oferuje specyfikację, która może spełnić oczekiwania klientów.

Co oferuje smartfon Huawei Nova 15, Nova 15 Pro i Nova 15 Ultra? (specyfikacja)

Model bazowy wyposażono w 6,7-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 2412×1084 piksele z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i próbkowania dotyku z prędkością do 300 Hz, a także ściemniania PWM 2160 Hz. Na przodzie umieszczono też 50 Mpix aparat z przysłoną f/2.4.

Na tyle są natomiast dwa aparaty: główny o rozdzielczości 50 Mpix (f/1.9) oraz 12 Mpix (f/2.4) teleobiektyw z sensorem RYYB, optyczną stabilizacją obrazu i 3x zoomem optycznym, a także 1,5 Mpix czujnik spektralny. Ponadto na pokładzie znajdują się m.in. procesor HiSilicon Kirin 8020, do 512 GB pamięci wbudowanej i akumulator o pojemności 6000 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 100 W.

smartfon huawei nova 15 smartphone
smartfon huawei nova 15 smartphone
smartfon huawei nova 15 smartphone
smartfon huawei nova 15 smartphone
Huawei Nova 15 (źródło: Huawei)

Smartfon Huawei Nova 15 Pro otrzymał natomiast 6,84-calowy ekran LTPO o rozdzielczości 2856×1320 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością od 1 do 120 Hz, śledzenia dotyku z prędkością do 300 Hz i ściemniania PWM 2160 Hz. Urządzenie ma też dwa „oczka” na przodzie – główne 50 Mpix i 1,5 Mpix czujnik spektralny, który jest także na przodzie, obok 50 Mpix aparatu głównego, 12 Mpix teleobiektywu i 13 Mpix aparatu z obiektywem ultraszerokokątnym.

Model ten wyposażono również w procesor HiSilicon Kirin 9010S, do 1 TB pamięci wbudowanej, akumulator o pojemności 6500 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 100 W i obudowę o odporności IP65.

smartfon huawei nova 15 pro smartphone
smartfon huawei nova 15 pro smartphone
smartfon huawei nova 15 pro smartphone
smartfon huawei nova 15 pro smartphone
Huawei Nova 15 Pro (źródło: Huawei)

Trzeci smartfon Huawei Nova 15 Ultra ma podobną specyfikację jak Nova 15 Pro, lecz oferuje bardziej zaawansowany zestaw aparatów na tyle: główny 50 Mpix ze zmienną przysłoną, 50 Mpix teleobiektyw peryskopowy z 3,7x zoomem optycznym, 50 Mpix aparat z obiektywem ultraszerokokątnym i 1,5 Mpix czujnik spektralny. Do tego obsługuje ładowanie indukcyjne o mocy 50 Mpix i łączność satelitarną.

smartfon huawei nova 15 ultra smartphone
smartfon huawei nova 15 ultra smartphone
smartfon huawei nova 15 ultra smartphone
smartfon huawei nova 15 ultra smartphone
Huawei Nova 15 Ultra (źródło: Huawei)

Huawei Nova 15 vs Huawei Nova 15 Pro vs Huawei Nova 15 Ultra – porównanie specyfikacji

Huawei Nova 15Huawei Nova 15 ProHuawei Nova 15 Ultra
WyświetlaczOLED
6,7 cala
2412×1084 piksele
1,07 mld kolorów
DCI-P3
120 Hz
PWM 2160 Hz
szkło glinokrzemianowe		OLED
6,84 cala
2856×1320 pikseli
1,07 mld kolorów
DCI-P3
1-120 Hz
PWM 2160 Hz
szkło glinokrzemianowe lub Kunlun		OLED
6,84 cala
2856×1320 pikseli
1,07 mld kolorów
DCI-P3
1-120 Hz
PWM 2160 Hz
szkło Kunlun lub szkło Kunlun hartowane bazaltowo
ProcesorHiSilicon Kirin 8020HiSilicon Kirin 9010SHiSilicon Kirin 9010S
Pamięć wbudowana256/512 GB256/512 GB/1 TB256/512 GB/1 TB
Akumulator6000 mAh
ładowanie do 100 W		6500 mAh
ładowanie do 100 W		6500 mAh
ładowanie do 100 W
ładowanie indukcyjne do 50 W
Aparat na przodzie50 Mpix (f/2.4)– 50 Mpix (f/2.0)
– czujnik multispektralny 1,5 Mpix (f/2.4)		– 50 Mpix (f/2.0)
– czujnik multispektralny 1,5 Mpix (f/2.4)
Aparat na tyle– główny 50 Mpix (f/1.9)
– teleobiektyw RYYB 12 Mpix (f/2.4) z OIS i 3x zoomem optycznym
– czujnik multispektralny 1,5 Mpix (f/2.4)		– główny 50 Mpix (f/1.8) RYYB z OIS
– teleobiektyw RYYB 12 Mpix (f/2.4) z OIS i 3x zoomem optycznym
– ultraszerokokątny 13 Mpix (f/2.2) RYYB
– czujnik multispektralny 1,5 Mpix (f/2.4)		– główny 50 Mpix (f/1.4-f/4.0) RYYB z OIS
– teleobiektyw RYYB 50 Mpix (f/2.2) z OIS i 3,7x zoomem optycznym
– ultraszerokokątny 50 Mpix (f/2.2) RYYB
– czujnik multispektralny 1,5 Mpix (f/2.4)
ŁącznośćBluetooth 6.0, Wi-Fi 7, NFC, USB-C (USB 2.0)Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7, NFC, USB-C (USB 2.0)Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7, NFC, łączność satelitarna, USB-C (USB 2.0)
Czytnik linii papilarnychTAK, na bocznej krawędziTAK, na bocznej krawędziTAK, na bocznej krawędzi
Głośniki stereoTAKTAKTAK
Wymiary161,87×75,5×7,2 mm163x78x6,9 mm163x78x6,8 mm
Waga196 gramów202 gramy209 gramów
OdpornośćIP65IP65IP68/IP69
System operacyjnyHarmonyOS 6.0HarmonyOS 6.0HarmonyOS 6.0

Ile kosztują nowe smartfony Huawei?

Huawei Nova 15

  • 256 GB – 2699 juanów (równowartość około 1375 złotych)
  • 512 GB – 2999 juanów (~1530 złotych)

Huawei Nova 15 Pro

  • 256 GB (ze szkłem glinokrzemianowym) – 3499 juanów (~1785 złotych)
  • 256 GB (ze szkłem Kunlun) – 3599 juanów (~1835 złotych)
  • 512 GB (ze szkłem Kunlun) – 3899 juanów (~1990 złotych)

Huawei Nova 15 Ultra

  • 256 GB (ze szkłem Kunlun) – 4199 juanów (~2410 złotych)
  • 512 GB (ze szkłem Kunlun) – 4499 juanów (~2290 złotych)
  • 1 TB (ze szkłem Kunlun hartowanym bazaltowo) – 4999 juanów (~2550 złotych)
Zobacz również

Obserwuj nas