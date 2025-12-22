Trzy nowe smartfony Huawei. Każdy kolejny coraz fajniejszy

Chiński producent zaprezentował dziś trzy nowe smartfony – modele Nova 15, Nova 15 Pro i Nova 15 Ultra. Każdy oferuje specyfikację, która może spełnić oczekiwania klientów.

Co oferuje smartfon Huawei Nova 15, Nova 15 Pro i Nova 15 Ultra? (specyfikacja)

Model bazowy wyposażono w 6,7-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 2412×1084 piksele z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i próbkowania dotyku z prędkością do 300 Hz, a także ściemniania PWM 2160 Hz. Na przodzie umieszczono też 50 Mpix aparat z przysłoną f/2.4.

Na tyle są natomiast dwa aparaty: główny o rozdzielczości 50 Mpix (f/1.9) oraz 12 Mpix (f/2.4) teleobiektyw z sensorem RYYB, optyczną stabilizacją obrazu i 3x zoomem optycznym, a także 1,5 Mpix czujnik spektralny. Ponadto na pokładzie znajdują się m.in. procesor HiSilicon Kirin 8020, do 512 GB pamięci wbudowanej i akumulator o pojemności 6000 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 100 W.

Huawei Nova 15 (źródło: Huawei)

Smartfon Huawei Nova 15 Pro otrzymał natomiast 6,84-calowy ekran LTPO o rozdzielczości 2856×1320 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością od 1 do 120 Hz, śledzenia dotyku z prędkością do 300 Hz i ściemniania PWM 2160 Hz. Urządzenie ma też dwa „oczka” na przodzie – główne 50 Mpix i 1,5 Mpix czujnik spektralny, który jest także na przodzie, obok 50 Mpix aparatu głównego, 12 Mpix teleobiektywu i 13 Mpix aparatu z obiektywem ultraszerokokątnym.

Model ten wyposażono również w procesor HiSilicon Kirin 9010S, do 1 TB pamięci wbudowanej, akumulator o pojemności 6500 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 100 W i obudowę o odporności IP65.

Huawei Nova 15 Pro (źródło: Huawei)

Trzeci smartfon Huawei Nova 15 Ultra ma podobną specyfikację jak Nova 15 Pro, lecz oferuje bardziej zaawansowany zestaw aparatów na tyle: główny 50 Mpix ze zmienną przysłoną, 50 Mpix teleobiektyw peryskopowy z 3,7x zoomem optycznym, 50 Mpix aparat z obiektywem ultraszerokokątnym i 1,5 Mpix czujnik spektralny. Do tego obsługuje ładowanie indukcyjne o mocy 50 Mpix i łączność satelitarną.

Huawei Nova 15 Ultra (źródło: Huawei)

Huawei Nova 15 vs Huawei Nova 15 Pro vs Huawei Nova 15 Ultra – porównanie specyfikacji

Huawei Nova 15 Huawei Nova 15 Pro Huawei Nova 15 Ultra Wyświetlacz OLED

6,7 cala

2412×1084 piksele

1,07 mld kolorów

DCI-P3

120 Hz

PWM 2160 Hz

szkło glinokrzemianowe OLED

6,84 cala

2856×1320 pikseli

1,07 mld kolorów

DCI-P3

1-120 Hz

PWM 2160 Hz

szkło glinokrzemianowe lub Kunlun OLED

6,84 cala

2856×1320 pikseli

1,07 mld kolorów

DCI-P3

1-120 Hz

PWM 2160 Hz

szkło Kunlun lub szkło Kunlun hartowane bazaltowo Procesor HiSilicon Kirin 8020 HiSilicon Kirin 9010S HiSilicon Kirin 9010S Pamięć wbudowana 256/512 GB 256/512 GB/1 TB 256/512 GB/1 TB Akumulator 6000 mAh

ładowanie do 100 W 6500 mAh

ładowanie do 100 W 6500 mAh

ładowanie do 100 W

ładowanie indukcyjne do 50 W Aparat na przodzie 50 Mpix (f/2.4) – 50 Mpix (f/2.0)

– czujnik multispektralny 1,5 Mpix (f/2.4) – 50 Mpix (f/2.0)

– czujnik multispektralny 1,5 Mpix (f/2.4) Aparat na tyle – główny 50 Mpix (f/1.9)

– teleobiektyw RYYB 12 Mpix (f/2.4) z OIS i 3x zoomem optycznym

– czujnik multispektralny 1,5 Mpix (f/2.4) – główny 50 Mpix (f/1.8) RYYB z OIS

– teleobiektyw RYYB 12 Mpix (f/2.4) z OIS i 3x zoomem optycznym

– ultraszerokokątny 13 Mpix (f/2.2) RYYB

– czujnik multispektralny 1,5 Mpix (f/2.4) – główny 50 Mpix (f/1.4-f/4.0) RYYB z OIS

– teleobiektyw RYYB 50 Mpix (f/2.2) z OIS i 3,7x zoomem optycznym

– ultraszerokokątny 50 Mpix (f/2.2) RYYB

– czujnik multispektralny 1,5 Mpix (f/2.4) Łączność Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7, NFC, USB-C (USB 2.0) Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7, NFC, USB-C (USB 2.0) Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7, NFC, łączność satelitarna, USB-C (USB 2.0) Czytnik linii papilarnych TAK, na bocznej krawędzi TAK, na bocznej krawędzi TAK, na bocznej krawędzi Głośniki stereo TAK TAK TAK Wymiary 161,87×75,5×7,2 mm 163x78x6,9 mm 163x78x6,8 mm Waga 196 gramów 202 gramy 209 gramów Odporność IP65 IP65 IP68/IP69 System operacyjny HarmonyOS 6.0 HarmonyOS 6.0 HarmonyOS 6.0

Ile kosztują nowe smartfony Huawei?

Huawei Nova 15

256 GB – 2699 juanów (równowartość około 1375 złotych)

512 GB – 2999 juanów (~1530 złotych)

Huawei Nova 15 Pro

256 GB (ze szkłem glinokrzemianowym) – 3499 juanów (~1785 złotych)

256 GB (ze szkłem Kunlun) – 3599 juanów (~1835 złotych)

512 GB (ze szkłem Kunlun) – 3899 juanów (~1990 złotych)

Huawei Nova 15 Ultra