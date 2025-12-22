Trzy nowe smartfony Huawei. Każdy kolejny coraz fajniejszy

Chiński producent zaprezentował dziś trzy nowe smartfony – modele Nova 15, Nova 15 Pro i Nova 15 Ultra. Każdy oferuje specyfikację, która może spełnić oczekiwania klientów.
Co oferuje smartfon Huawei Nova 15, Nova 15 Pro i Nova 15 Ultra? (specyfikacja)
Model bazowy wyposażono w 6,7-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 2412×1084 piksele z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i próbkowania dotyku z prędkością do 300 Hz, a także ściemniania PWM 2160 Hz. Na przodzie umieszczono też 50 Mpix aparat z przysłoną f/2.4.
Na tyle są natomiast dwa aparaty: główny o rozdzielczości 50 Mpix (f/1.9) oraz 12 Mpix (f/2.4) teleobiektyw z sensorem RYYB, optyczną stabilizacją obrazu i 3x zoomem optycznym, a także 1,5 Mpix czujnik spektralny. Ponadto na pokładzie znajdują się m.in. procesor HiSilicon Kirin 8020, do 512 GB pamięci wbudowanej i akumulator o pojemności 6000 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 100 W.
Smartfon Huawei Nova 15 Pro otrzymał natomiast 6,84-calowy ekran LTPO o rozdzielczości 2856×1320 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością od 1 do 120 Hz, śledzenia dotyku z prędkością do 300 Hz i ściemniania PWM 2160 Hz. Urządzenie ma też dwa „oczka” na przodzie – główne 50 Mpix i 1,5 Mpix czujnik spektralny, który jest także na przodzie, obok 50 Mpix aparatu głównego, 12 Mpix teleobiektywu i 13 Mpix aparatu z obiektywem ultraszerokokątnym.
Model ten wyposażono również w procesor HiSilicon Kirin 9010S, do 1 TB pamięci wbudowanej, akumulator o pojemności 6500 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 100 W i obudowę o odporności IP65.
Trzeci smartfon Huawei Nova 15 Ultra ma podobną specyfikację jak Nova 15 Pro, lecz oferuje bardziej zaawansowany zestaw aparatów na tyle: główny 50 Mpix ze zmienną przysłoną, 50 Mpix teleobiektyw peryskopowy z 3,7x zoomem optycznym, 50 Mpix aparat z obiektywem ultraszerokokątnym i 1,5 Mpix czujnik spektralny. Do tego obsługuje ładowanie indukcyjne o mocy 50 Mpix i łączność satelitarną.
Huawei Nova 15 vs Huawei Nova 15 Pro vs Huawei Nova 15 Ultra – porównanie specyfikacji
|Huawei Nova 15
|Huawei Nova 15 Pro
|Huawei Nova 15 Ultra
|Wyświetlacz
|OLED
6,7 cala
2412×1084 piksele
1,07 mld kolorów
DCI-P3
120 Hz
PWM 2160 Hz
szkło glinokrzemianowe
|OLED
6,84 cala
2856×1320 pikseli
1,07 mld kolorów
DCI-P3
1-120 Hz
PWM 2160 Hz
szkło glinokrzemianowe lub Kunlun
|OLED
6,84 cala
2856×1320 pikseli
1,07 mld kolorów
DCI-P3
1-120 Hz
PWM 2160 Hz
szkło Kunlun lub szkło Kunlun hartowane bazaltowo
|Procesor
|HiSilicon Kirin 8020
|HiSilicon Kirin 9010S
|HiSilicon Kirin 9010S
|Pamięć wbudowana
|256/512 GB
|256/512 GB/1 TB
|256/512 GB/1 TB
|Akumulator
|6000 mAh
ładowanie do 100 W
|6500 mAh
ładowanie do 100 W
|6500 mAh
ładowanie do 100 W
ładowanie indukcyjne do 50 W
|Aparat na przodzie
|50 Mpix (f/2.4)
|– 50 Mpix (f/2.0)
– czujnik multispektralny 1,5 Mpix (f/2.4)
|– 50 Mpix (f/2.0)
– czujnik multispektralny 1,5 Mpix (f/2.4)
|Aparat na tyle
|– główny 50 Mpix (f/1.9)
– teleobiektyw RYYB 12 Mpix (f/2.4) z OIS i 3x zoomem optycznym
– czujnik multispektralny 1,5 Mpix (f/2.4)
|– główny 50 Mpix (f/1.8) RYYB z OIS
– teleobiektyw RYYB 12 Mpix (f/2.4) z OIS i 3x zoomem optycznym
– ultraszerokokątny 13 Mpix (f/2.2) RYYB
– czujnik multispektralny 1,5 Mpix (f/2.4)
|– główny 50 Mpix (f/1.4-f/4.0) RYYB z OIS
– teleobiektyw RYYB 50 Mpix (f/2.2) z OIS i 3,7x zoomem optycznym
– ultraszerokokątny 50 Mpix (f/2.2) RYYB
– czujnik multispektralny 1,5 Mpix (f/2.4)
|Łączność
|Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7, NFC, USB-C (USB 2.0)
|Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7, NFC, USB-C (USB 2.0)
|Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7, NFC, łączność satelitarna, USB-C (USB 2.0)
|Czytnik linii papilarnych
|TAK, na bocznej krawędzi
|TAK, na bocznej krawędzi
|TAK, na bocznej krawędzi
|Głośniki stereo
|TAK
|TAK
|TAK
|Wymiary
|161,87×75,5×7,2 mm
|163x78x6,9 mm
|163x78x6,8 mm
|Waga
|196 gramów
|202 gramy
|209 gramów
|Odporność
|IP65
|IP65
|IP68/IP69
|System operacyjny
|HarmonyOS 6.0
|HarmonyOS 6.0
|HarmonyOS 6.0
Ile kosztują nowe smartfony Huawei?
- 256 GB – 2699 juanów (równowartość około 1375 złotych)
- 512 GB – 2999 juanów (~1530 złotych)
- 256 GB (ze szkłem glinokrzemianowym) – 3499 juanów (~1785 złotych)
- 256 GB (ze szkłem Kunlun) – 3599 juanów (~1835 złotych)
- 512 GB (ze szkłem Kunlun) – 3899 juanów (~1990 złotych)
- 256 GB (ze szkłem Kunlun) – 4199 juanów (~2410 złotych)
- 512 GB (ze szkłem Kunlun) – 4499 juanów (~2290 złotych)
- 1 TB (ze szkłem Kunlun hartowanym bazaltowo) – 4999 juanów (~2550 złotych)