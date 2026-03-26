W końcu masz powód, żeby pozbyć się starych telefonów

Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że w Waszych mieszkaniach i domach zalegają nieużywane od lat telefony. Właśnie dostaliście konkretny powód, żeby w końcu się ich pozbyć.

Tyle możesz zarobić na starych telefonach

Dziś smartfony często używane są dłużej niż dwa lata, ponieważ nowe modele nie różnią się od poprzednich generacji na tyle, aby klienci uznali przesiadkę za uzasadnioną. Szczególnie że producenci zaczęli obiecywać udostępnianie aktualizacji oprogramowania przez nawet 7 lat, więc także starszy sprzęt otrzyma w przyszłości najnowsze funkcje (choć oczywiście nie zawsze wszystkie) i zabezpieczenia.

Kiedyś jednak użytkownicy wymieniali telefony częściej, a na dodatek nie zawsze pozbywali się (w różny sposób) poprzednich, dlatego w wielu mieszkaniach i domach w szufladach zalega co najmniej kilka urządzeń, z których niektóre mają nawet zerową wartość na rynku wtórnym.

Pojawiła się jednak możliwość, aby na nich zarobić. Orange ogłosiło dziś bowiem uruchomienie nowej odsłony akcji odkupu nieużywanych już telefonów. Jej warunki mogą skłonić wiele osób do przeszukania szuflad, ponieważ można otrzymać pieniądze nawet za – teoretycznie – bezwartościowy sprzęt.

W ramach nowej odsłony akcji starych telefonów Orange odkupi od Was również taki, który się nie włącza – możecie zarobić za niego 20 złotych. Oczywiście, nie jest to duża kwota, ale lepiej mieć do wydania 20 złotych niż bezużyteczny sprzęt w szufladzie, nieprawdaż?

Z kolei za każdy telefon, który się przynajmniej włącza, można otrzymać minimum 40 złotych. Naturalnie operator przyjmie również smartfony o większej wartości – wtedy kwota do wydania będzie wyższa.

Chcesz odsprzedać stary telefon Orange? Takie są warunki

Aby odsprzedać nieużywany już telefon, należy przyjść do salonu Orange. Otrzymacie za niego elektroniczny bon płatniczy na okaziciela z 60-dniowym terminem ważności, który będziecie mogli użyć w salonie operatora, na jego stronie internetowej, w aplikacji Mój Orange i telefonicznych kanałach sprzedaży – na przykład na zakup akcesoriów lub nowego urządzenia.

Akcja jest ograniczona czasowo – obowiązuje tylko do 31 maja 2026 roku. Ponadto w jej ramach można odsprzedać maksymalnie 10 telefonów o niskiej wartości w jednym miesiącu kalendarzowym, tj. takich, za które dostaniecie maksymalnie 20 albo 40 złotych. W teorii możecie zatem zarobić co najmniej 600 lub nawet 1200 złotych, aczkolwiek jest raczej mało prawdopodobne, żebyście posiadali aż tyle takich telefonów.

Operator wymaga również, żeby na odsprzedawanym telefonie dało się odczytać numer IMEI. Zastrzega też, że nie odkupi urządzeń ze spuchniętym akumulatorem, jednak można je wrzucić w salonie do specjalnego pojemnika na recykling.

To co, idziecie do Orange sprzedać swoje stare telefony?