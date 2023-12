To ostateczna specyfikacja smartfona OnePlus 12R. Nie będzie tak super

O smartfonie OnePlus 12R mówi się od wielu miesięcy. Już w lipcu – wydawałoby się – poznaliśmy jego specyfikację techniczną i wygląd, więc po prostu czekaliśmy na oficjalną premierę, która planowana jest wkrótce. Niestety, teraz czekamy mniej niecierpliwie.

Specyfikacja smartfona OnePlus 12R nie będzie tak atrakcyjna jak się spodziewaliśmy

To naturalne, że producenci zmieniają plany i ten producent nie jest wyjątkiem. Przekonaliśmy się o tym niedawno w przypadku modelu OnePlus Open, który miał być inny, ale Chińczycy zdecydowali się mocno go zrewidować, przez co smartfon zadebiutował później niż początkowo się spodziewaliśmy.

Kolejnym dowodem na to, że nigdy nie można być niczego pewnym, będzie OnePlus 12R, którego wygląd i specyfikację ujawniono już w lipcu 2023 roku. Okazuje się, że jego parametry zostały zmienione. Niestety, nie na lepsze, ponieważ producent (podobno) zdecydował się wyeliminować 32 Mpix teleobiektyw i zastąpił go aparatem z matrycą 2 Mpix do zdjęć makro, czyli de facto bezużytecznym zapychaczem.

Szkoda, wielka szkoda. Nie wiadomo, co stoi za taką decyzją producenta. Może być to zarówno chęć zredukowania kosztów, jak i „oddalenia” modelu 12R od flagowego OnePlusa 12, który dysponuje 64 Mpix teleobiektywem o budowie peryskopowej. Przez usunięcie teleobiektywu OnePlus 12R stał się zdecydowanie mniej atrakcyjnym smartfonem.

„Na szczęście” pozostała specyfikacja tego smartfona ma być już zgodna z oczekiwaniami. Oznacza to, że na jego pokładzie znajdą się również m.in. procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, od 8 go 16 GB RAM LPDDR5X, od 128 do 256 GB pamięci wbudowanej (odpowiednio UFS 3.1 i UFS 4.0) oraz akumulator o pojemności 5500 mAh ze wsparciem dla 100 W ładowania przez port USB-C.

Ponadto smartfon zaoferuje 6,78-calowy wyświetlacz LTPO 4.0 z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością od 1 do 120 Hz i szkłem Corning Gorilla Glass Victus 2 oraz aparat 50 Mpix z sensorem Sony IMX890 i 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym na tyle, a także 16 Mpix na przodzie. Całość po wyjęciu z pudełka będzie pracowała pod kontrolą systemu Android 14 z nakładką OxygenOS 14.

Premiera smartfona OnePlus 12R już niedługo

Globalna premiera smartfona została oficjalnie zapowiedziana na 23 stycznia 2024 roku, jednak wcześniej zadebiutuje on w Chinach jako OnePlus Ace 3 – już 4 stycznia 2024 roku.