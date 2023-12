Android Auto 11 z miłą niespodzianką dla użytkowników smartfonów Samsunga

Google udostępniło wersję beta Android Auto 11. Jak wynika z odkrytych zmian, powinna ona spodobać się szczególnie właścicielom smartfonów Samsunga. Otóż pojawiły się w niej warte odnotowania ulepszenia w interfejsie.

Android Auto 11 z niespodzianką dla użytkowników Samsungów

Ostatnio mogliśmy usłyszeć, że według jednego z producentów samochodów Android Auto jest niebezpieczny. Podejrzewam jednak, że opinia ta wynika przede wszystkim z nowej polityki firmy, która zamierza porzucić wsparcie dla oprogramowania Google i Apple CarPlay. Po prostu mamy do czynienia ze słabą próbą usprawiedliwienia podjętych decyzji.

Większość osób z pewnością nie zgodzi się ze wspomnianym stwierdzeniem, bowiem to właśnie Android Auto umożliwia im wygodny i bezpieczny dostęp do wybranych aplikacji w samochodzie. W związku z tym, nie przejmując się negatywnymi opiniami wykreowanymi przez marketing, przejdźmy do nowości, które wprowadzi wersja oznaczona liczbą 11.

Właściciele smartfonów Samsunga, którzy zdecydowali się zainstalować beta wersję Android Auto 11, mogą zauważyć zmiany w wyglądzie ikon aplikacji. Dotyczy to zarówno ikon umieszczonych na pasku bocznym/dolnym, a także tych wyświetlanych na ekranie wszystkich zainstalowanych aplikacji. Nie mają one dotychczasowego, „okrągłego” kształtu – został on zastąpiony przez styl „squircle”, czyli identyczny jak w nakładce One UI. Co więcej, niektóre ikony mają nie tylko taki sam kształt, ale również cały wygląd – np. Ustawienia czy Telefon.

Normalne ikony vs. ikony na smartfonach Samsunga (fot. 9to5Google)

Ponadto zmienione zostały ikony informujące o sile sygnału czy poziomie naładowania akumulatora. Nie będzie chyba żadnym zaskoczeniem, że one również wyglądają jak ikony w smartfonach Samsunga. To jak najbardziej krok w dobrym kierunku, bowiem Android Auto i nakładka One UI są teraz bardziej spójne wizualnie.

Nowość dostępna jest też na innych smartfonach, ale…

Co ciekawe, zmiany dotyczą też innych smartfonów. Serwis 9to5Google zwraca uwagę, że po podłączeniu smartfona OPPO na ekranie Android Auto pojawiły się bardziej kwadratowe ikony aplikacji, charakterystyczne dla nakładki ColorOS. Nie jest jednak jasne, czy będzie to działać także w przypadku innych smartfonów i nakładek. Niewykluczone, że nie wszystkie kształty ikon aplikacji będą obsługiwane.

Obecnie ikony stanu, takie jak siła sygnału, zmieniają się wyłącznie na smartfonach Samsunga. Zmiany znalezione w kodzie Android Auto sugerują, że faktycznie w przypadku tych ikon obsługiwane są tylko urządzenia południowokoreańskiego producenta. Oczywiście w przyszłości może się to zmienić.

Android Auto 11 obecnie pozostaje w fazie beta testów. Jego instalację zalecamy wyłącznie osobom, które chcą sprawdzić opisane zmiany. Należy pamiętać, że wersje z kanału testowego mogą zawierać błędy negatywnie wpływające na korzystanie z oprogramowania Google dla kierowców.