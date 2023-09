Masz smartfon OnePlusa? Zobacz, czego się spodziewać po następnej aktualizacji

Android 14 jeszcze nie miał swojej premiery. Mimo to OnePlus już teraz zdradza, jakie funkcje pojawią się w smartfonach firmy po aktualizacji systemu, wnoszącej także nową nakładkę OxygenOS 14.

Trinity Engine oczkiem w głowie OnePlusa

OxygenOS jest w gruncie rzeczy przypudrowaną nakładką systemową ColorOS, znaną ze smartfonów Oppo. Nie jest to jednak żaden przytyk – wszak oprogramowanie to znakomicie sprawdza się w smartfonach, a ich użytkownicy je chwalą.

Najnowsza aktualizacja systemowa w postaci OxygenOS – nakładki opartej na Androidzie 14, zadebiutuje wraz z nową platformą o nazwie Trinity Engine. I właśnie ona jest największą nowością, przeznaczoną dla smartfonów OnePlusa. Jak wyjaśnia firma, ta zastrzeżona technologia pozwoli odblokować pełen potencjał sprzętowy smartfonów, w trzech dziedzinach: w procesorze, pamięci wewnętrznej oraz RAM.

Trinity pozwoli lepiej zarządzać mocą chipsetu, prowadząc do nawet 20 dodatkowych minut czasu pracy urządzenia na jednym ładowaniu. W kwestii pamięci wewnętrznej, stosowane będzie regularne kompresowanie i defragmentacja plików, by zachować wysoką szybkość dostępu do danych. System ma też dbać o wydajność RAM.

Całość ma sprawić, że użytkownicy będą mogli cieszyć się 10-procentową poprawą płynności działania urządzenia. Skoro można to załatwić aktualizacją, to jesteśmy za!

Oprócz tego, firma wspomina o takich technologiach jak Hyper Touch, Hyper Boost czy Hyper Rendering. Pierwsza poprawia wrażenia podczas obsługi urządzenia dotykiem, przez optymalizację interpretowania i predykcję stref dotyku, co ma przełożyć się na mniej przypadkowych operacji wyzwalanych przez niedokładne polecenia dotykowe. Następne dwie technologie mają pomagać podczas gier, poprawiając zarządzanie energią w trakcie sesji, a także wpływając na docelową liczbę klatek wyświetlanych na ekranie.

Łatwe kopiowanie i lepsze notatki

Poza obietnicami lepszego działania smartfonów, OnePlus zaprezentował kilka konkretów. Jednym z nich jest File Dock, czyli wielofunkcyjny schowek, w którym można przechowywać tekst, obrazy, filmy i linki, a następnie łączyć je w łatwe do udostępnienia notatki. Zresztą usprawnień doczeka się także sama aplikacja Notatki. Zyska dodatkowe funkcje, nowe fonty i łatwiejszą opcję nadawania im kategorii.

W systemie pojawi się funkcja Smart Cutout, która ułatwi wyodrębnianie obiektów ze zdjęć. To rzecz, która przypomina funkcje, które znajdujemy w smartfonach Samsung Galaxy czy Google Pixel. Przydatnym drobiazgiem będzie zapewne Auto Pixelate – pozwoli on łatwo ukryć wrażliwe dane na fotografiach.

Nowe funkcje OxygenOS 14 (źródło: OnePlus)

Poza tym należy oczekiwać bardziej zaawansowanych opcji przenoszenia danych między urządzeniami OnePlusa (możliwość kopiowania danych Portfela, a także ustawień sieci i kont), oraz zaktualizowanych funkcji w Centrum bezpieczeństwa i prywatności Google.

Z rzeczy czysto wizualnych, zauważymy nowy przycisk Wyszukaj na ekranie głównym oraz dodatkowe drobiazgi związane z szerszym zastosowaniem motywu Material You. Ekran AOD zyska kilka nowych motywów, zachęcających do dbania o naszą planetę.

OnePlus nie potwierdził jeszcze, kiedy aktualizacja do OxygenOS 14 będzie dostępna, co raczej nie jest dziwnym, biorąc pod uwagę, że wciąż nie znamy dokładnej daty publicznego udostępnienia czystego Androida 14. Zapewne jeśli używacie OnePlusa 10 Pro, 10T lub któreś z nowszych urządzeń producenta, będziecie mogli w ciągu kilku miesięcy pobrać nową wersję systemu z wymienionymi funkcjami.