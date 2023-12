Z takim tabletem jeszcze się nie spotkałem, a młody już nie jestem

Przez ponad 8 lat opisałem dla Was na Tabletowo dziesiątki, a może nawet setki tabletów różnych producentów. Mimo to wciąż zdarza mi się być zaskoczonym, jak w tym przypadku. Takiego urządzenia bowiem jeszcze w swoim życiu nie widziałem.

Tablet z „oryginalną”, przydługą nazwą

Producenci regularnie zaskakują nazwami swoich produktów, stając się przez to obiektem żartów obserwatorów branży urządzeń mobilnych. Teraz do tego (niekoniecznie chlubnego) grona dołączyła marka Alldocube, która wprowadziła na rynek model… iPlay 50 mini Pro NFE.

Nie da się zaprzeczyć, że taka nazwa jest oryginalna – i nie jest to pochlebstwem. Raczej nie spotyka się urządzeń jednocześnie z dopiskiem „mini” i „Pro”. Producent nie ograniczył się jednak tylko do nich, gdyż w nazwie znalazł się też zagadkowo brzmiący „NFE”. Co on oznacza?

Samo Alldocube go nie rozwija, ale z informacji, które firma udostępniła na temat tabletu iPlay 50 mini Pro NFE, da się wywnioskować, że można by było go „rozszyfrować” jako Netflix Edition, ponieważ model ten może się pochwalić certyfikatem Widevine L1. Dzięki temu urządzenie jest w stanie odtwarzać wideo w wysokiej rozdzielczości z serwisów streamingowych – nie tylko Netflixa, ale też m.in. Disney+, Amazon Prime Video i YouTube.

Alldocube iPlay 50 mini Pro NFE (źródło: Alldocube)

W przypadku urządzenia tego typu to ważna informacja, gdyż nie wszystkie tablety, szczególnie chińskich marek, mają certyfikat Widevine L1. Nie każdego klienta może jednak usatysfakcjonować rozmiar ekranu IPS w iPlay 50 mini Pro NFE, gdyż ma on przekątną tylko 8,4 cala (jego rozdzielczość to 1920×1200 pikseli). Z drugiej strony nie brakuje zwolenników mniejszych wyświetlaczy, zatem powinni znaleźć się zainteresowani.

Jaką specyfikację ma tablet Alldocube iPlay 50 mini Pro NFE?

Widevine L1 to tzw. selling point Alldocube iPlay 50 mini Pro NFE, jednak ma on więcej do zaoferowania – nada się nie tylko do oglądania wideo z serwisów streamingowych, gdyż odda do dyspozycji również porządne podzespoły, na czele z procesorem MediaTek Helio G99 oraz 8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej typu UFS 2.x (UFS 2.1 lub UFS 2.2 – w udostępnionych materiałach pojawiają się sprzeczne informacje). Ponadto obie pamięci można rozszerzyć – operacyjną o 8 GB kosztem wbudowanej, a wewnętrzną za pomocą karty microSD o pojemności 512 GB.

Do tego Alldocube iPlay 50 mini Pro NFE umożliwia skorzystanie z dwóch kart nano SIM i technologii VoLTE oraz GPS, a także aparatów 13 Mpix (na tyle) i 5 Mpix (na przodzie). Na pokładzie tabletu znalazło się też miejsce dla radia FM i 3,5 mm złącza słuchawkowego. Urządzenie fabrycznie pracuje pod kontrolą systemu Android 13, a za jego zasilanie odpowiedzialność weźmie akumulator o pojemności 5000 mAh z obsługą 10 W ładowania przez port USB-C.

Cena tabletu Alldocube iPlay 50 mini Pro NFE nie jest wysoka

Jak przystało na tablet chińskiej marki, Alldocube iPlay 50 mini Pro NFE również nie jest drogi – jego cena zaczyna się od 209 dolarów (równowartość ~830 złotych). Aktualnie nie można go zamówić do Polski, jednak wkrótce powinno się to zmienić – zapewne niedługo pojawi się na AliExpress.