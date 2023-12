500 złotych za etui ładujące z USB-C do AirPodsów Pro? Kto to kupi?

Apple do tej pory nie miało nic konkretnego do zaproponowania tym, którzy kupili słuchawki AirPods Pro 2 ze starym etui wyposażonym w port Lightning. Teraz można je sobie wymienić na takie z USB-C, ale tanie to nie będzie.

Etui ładujące AirPods Pro 2 z USB-C

Apple wprowadza standard USB-C do wszystkich swoich najważniejszych produktów. Ponieważ jednak słuchawki AirPods Pro 2 oryginalnie pojawiły się na rynku jeszcze przed „rewolucją”, jaka trafiła do iPhone’ów, etui ładujące dla pchełek wyposażono w port Lightning.

Zgodnie z nową filozofią, każdy nowy sprzęt musi mieć możliwość ładowania urządzenia przez USB-C. Jednak co z tymi, którzy kupili starszą wersję AirPodsów Pro z ładowaniem Lightning? Mają szansę wymienić samo etui.

W sklepie Apple pojawiło się etui ładujące MagSafe (USB‑C) do AirPods Pro (2. generacji). To nie jest jednak tania przesiadka. Producent wycenił je na 499 złotych. Przypomnę tylko, że nowe słuchawki z etui USB-C kosztują 1299 złotych. Jak widać, spora część elektroniki upakowana jest także w wydawałoby się dość prostym akcesorium pokroju ładującego etui.

Etui ładujące MagSafe z USB‑C do AirPods Pro 2 (źródło: Apple)

Czy warto zapłacić za nową wersję?

Na to pytanie musi sobie odpowiedzieć każdy potencjalny chętny na zakup. Rozważenie takiego wydatku może wydawać się słuszne, jeśli na przykład jesteśmy w posiadaniu iPhone’a 15, który ma wbudowany port USB-C. Wygodnie jest wtedy zabrać w podróż jeden kabel ładujący zamiast dwóch (osobnego dla telefonu i drugiego dla słuchawek z portem Lightning).

Inną istotną rzeczą może być dla kogoś to, że nowe etui MagSafe otrzymało stopień ochrony IP54, co oznacza, że jest zabezpieczone przed kurzem i zachlapaniem wodą. Etui ładowane przez Lightning nie miało takich udogodnień.

Jeśli zdecydujemy się kupić nowe etui, warto wziąć pod uwagę, że dostaniemy je dopiero w przyszłym roku. Wpisując różne kody pocztowe na stronie sklepu, uzyskiwałem informację, że zamawiając etui teraz, otrzymałbym je dopiero 5 stycznia. Cóż, sezon okołoświąteczny w pełni!