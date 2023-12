Specyfikacja serii Samsung Galaxy S24 nie jest już tajemnicą

Na początku 2024 roku powinniśmy spodziewać się premiery smartfonów Samsunga z serii Galaxy S24. Czy uda nam się podtrzymać nastrój oczekiwania, skoro właśnie poznaliśmy całkiem duży wycinek specyfikacji?

Info prosto z Korei Południowej

Seria Samsung Galaxy S24 „przecieka” niemalże od premiery aktualnych flagowych smartfonów Galaxy S23. Karty producenta odkrywaliśmy kawałek po kawałku. Tylko w samym grudniu 2023 roku, który jeszcze się nie skończył, dostaliśmy oficjalne rendery bazowego modelu, dowiedzieliśmy się jakie opcje trafią do sprzedaży w Polsce oraz jak mniej więcej będą prezentować się koreańskie „trojaczki”.

Ujawnione niedawne oficjalne rendery Samsunga Galaxy S24 (źródło: Android Headlines)

Do szczęścia wielu osobom brakowałoby tylko oficjalnego wycinka specyfikacji całej serii Galaxy S24. Potraktujcie zatem wpis użytkownika evanblass na Threads jako mały prezent przedświąteczny. Konto udostępniło bowiem grafikę, która wygląda jak oficjalna tabela Samsunga i zdradza, jakie parametry techniczne znajdziemy w nadchodzącej generacji koreańskich flagowców.

Oryginalna tabela udostępniona na Threads (Źródło: evanblass)

Seria Samsung Galaxy S24 – parametry techniczne

Abyście mogli z łatwością wrócić do tego tekstu i znaleźć interesujący Was fragment specyfikacji, całość wrzuciłem do tabeli:

Model Samsung Galaxy S24 Samsung Galaxy S24+ Samsung Galaxy S24 Ultra Wyświetlacz 6,2 cala, Dynamic AMOLED 2X, FullHD+, jasność 2600 nitów 6,7 cala, Dynamic AMOLED 2x, QHD+, jasność 2600 nitów 6,8 cala, Dynamic AMOLED 2x, QHD+, jasność 2600 nitów Aparat główny 50 Mpix, wideo w rozdzielczości 8K 50 Mpix, wideo w rozdzielczości 8K 200 Mpix, wideo w rozdzielczości 8K Zoom Obiektyw tele 2x/3x, Space Zoom do 30x Obiektyw tele 2x/3x, Space Zoom do 30x Obiektyw tele 2x/3x/5x/10x, Space Zoom do 100x RAM 8 GB 12 GB 12 GB Pamięć wewnętrzna 128, 256 GB 256, 512 GB 256, 512 GB Akumulator 4000 mAh 4900 mAh 5000 mAh Szybkie ładowanie Od 0 do 50% w 30 minut Od 0 do 65% w 30 minut Od 0 do 65% w 30 minut Wodo- i pyłoszczelność IP68 IP68 IP68 Ramka Armor Aluminium 2.0 Armor Aluminium 2.0 Tytanowa Wbudowany S-Pen brak brak Tak

Wspólną cechą wszystkich urządzeń będzie dostęp do zabezpieczeń Samsung Knox, Smart Keyboard oraz dynamiczny ekran blokady. Widać również, że smartfony otrzymają bardzo podobne do siebie warianty kolorystyczne.

Warto zauważyć, że w tabeli udostępnionej przez evanblass, wszystkie modele mają być wyposażone w układ mobilny Snapdragon 8 Gen 3. Oznacza to, że grafika powstała z myślą o rynku amerykańskim – w Europie seria Galaxy S24 ma otrzymać autorski układ Koreańczyków, czyli Exynos 2400.

Choć tabela nie zdradza, z jaką mocą będą ładowały się flagowce Samsunga na 2024 rok ani jakie dokładnie sensory zawitają na pleckach urządzeń, to w kwestii wytrzymałości czy parametrów ekranu nie damy się już zaskoczyć. Ciekawe, czy Koreańczykom uda się dochować choć niektórych tajemnic do dnia oficjalnej premiery.