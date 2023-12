Nowy flagowiec OnePlus 12 to bestia z nawet 24 GB RAM

Doczekaliśmy się oficjalnego debiutu flagowca OnePlus 12. Patrząc na jego specyfikację, można być pod sporym wrażeniem. Najnowszy procesor Qualcomm Snapdragon i nawet 24 GB RAM to nie wszystko. Co jeszcze oferuje smartfon, który ma szanse zostać liderem w niejednym rankingu?

Oto mocarna specyfikacja OnePlus 12

Producent wyposażył swój najnowszy flagowy model w chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 3, z procesorem graficznym Adreno 750. Smartfon występuje w kilku wariantach pamięci operacyjnej. W OnePlus 12 procesor może współpracować z 12 GB, 16 GB, a nawet 24 GB RAM LPDDR5X. Dostępne opcje pamięci wewnętrznej w standardzie UFS 4.0. to z kolei 256 GB, 512 GB oraz 1 TB. Warto przypomnieć, że jeszcze przed premierą tego modelu informowaliśmy Was o tym, że w benchmarku AnTuTu ten model zdobył aż 2333033 punkty, co jest aktualnym rekordem.

Niemal cała przednią powierzchnię smartfona wypełnia 6,82-calowy zakrzywiony wyświetlacz wykonany w technologii AMOLED, który oferuje rozdzielczość 3168 × 1440 pikseli, szczytową jasność nawet 4500 nitów (punktowo), 120 Hz odświeżanie ekranu i PWM na poziomie 2160 Hz. Ekran chroniony jest szkłem Corning Gorilla Glass Victus 2.

OnePlus 12 (źródło: OnePlus)

Producent nie spuszcza z tonu również jeśli chodzi o konfigurację foto i nadal kontynuuje współpracę z Hasselblad. Rolę głównego aparatu pełni 50 Mpix sensor Sony LYT-808 z matrycą o wielkości 1/1.4”, OIS oraz przysłoną f/1.6. Obiektyw ultraszerokokątny połączony jest z 48 Mpix matrycą Sony IMX581 z przysłoną f/2.2 i kątem widzenia 114 stopni. Konfigurację tę uzupełnia 64 Mpix teleobiektyw OmniVision OV64B z 3-krotnym zoomem optycznym oraz OIS. Użytkownicy OnePlus 12 mogą zrobić sobie selfie za pomocą 32 Mpix przedniego aparatu.

Za dostarczanie energii do podzespołów zadba akumulator o pojemności 5400 mAh, który wspiera ładowanie przewodowe SuperVOOC 100 W oraz bezprzewodowe 50 W. Do tego warto wspomnieć o module 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 i dwuzakresowym GPS.

OnePlus 12 (źródło: OnePlus)

Kiedy globalna premiera flagowca?

OnePlus 12 dostępny jest już na chińskim rynku w trzech wariantach kolorystycznych: Classic Black, Pristine White i Vibrant Green. Trzeba przyznać, że ten ostatni wygląda szczególnie atrakcyjnie, dzięki marmurkowej teksturze, którą zostały pokryte plecki urządzenia.

Cena smartfona zależna jest oczywiście od wybranej konfiguracji pamięci. Na rodzimym rynku prezentują się one następująco:

12/256 GB – 4299 juanów (~ 2420 złotych),

16/512 GB – 4799 juanów (~ 2700 złotych),

16 GB/1 TB – 5299 juanów (~ 2980 złotych),

24 GB/1 TB – 5799 juanów (~ 3270 złotych).

Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami globalnej premiery OnePlus 12 możemy spodziewać się 24 stycznia 2024 roku.