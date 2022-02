Motorola Edge 30 Pro zadebiutuje już za tydzień. Wiemy, co zaoferuje

Motorola Edge 30 Pro zadebiutuje za dokładnie tydzień – tego samego dnia, co OPPO Find X5 i Find X5 Pro. Mimo że do oficjalnej premiery zostało jeszcze siedem dni, już teraz wiemy, co zaoferuje nowy high-end legendarnej marki.

Specyfikacja Motorola Edge 30 Pro ujawniona przed premierą

Na początku wypada zauważyć, że formalnie konstrukcja ta jest już dostępna na chińskim rynku od grudnia 2021 roku jako Motorola Edge X30. Premiera w Europie dopiero jednak przed nami, a na dodatek smartfon będzie sprzedawany poza Chinami pod inną nazwą – Motorola Edge 30 Pro.



źródło: WinFuture

Na kilka dni przed oficjalnym debiutem na Starym Kontynencie dowiedzieliśmy się, co swoim przyszłym właścicielom zaoferuje model Edge 30 Pro. Przede wszystkim procesor z najwyższej półki – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 wraz z modemem 5G i obsługą WiFi 6E. Do Europy trafi tylko jedna konfiguracja – z 8 GB RAM LPDDR5 i 128 GB pamięci wbudowanej typu UFS 3.1 (bez możliwości rozszerzenia przy pomocy karty microSD).

Ilość pamięci może niektórych zniechęcić do zakupu, ponieważ w smartfonie z topowym procesorem można oczekiwać więcej. Większość klientów prawdopodobnie jednak nie będzie narzekać, szczególnie że Xiaomi 12 i Xiaomi 12 Pro również trafią do Europy jedynie w wersjach z 8 GB RAM, podobnie zresztą jak Xiaomi 12X.

Motorola Edge 30 Pro będzie kusić też wyświetlaczem AMOLED o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli (proporcje 20:9) z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością aż 144 Hz i obsługą formatu HDR10+. Pomimo zastosowania ekranu AMOLED, czytnik linii papilarnych nie zostanie zintegrowany z nim, tylko znajdzie się na bocznej krawędzi smartfona. W tym miejscu warto wspomnieć, że ramka ma być plastikowa, a nie metalowa – zapewne w celu oszczędności.





źródło: WinFuture

Motorola Edge 30 Pro zaoferuje również aż dwa aparaty o rozdzielczości 50 Mpix na panelu tylnym – główny z f/1.9, Dual Pixel PDAF i optyczną stabilizacją obrazu oraz z obiektywem ultraszerokokątnym i f/2.2. Obok nich znajdzie się jeszcze trzeci aparat 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro. Do selfie i rozmów wideo posłuży natomiast 60 Mpix aparat na przodzie.

Motorola Edge 30 Pro zadebiutuje z systemem Android 12, a jej zasilaniem zajmie się akumulator o pojemności 5000 mAh, który będzie można ładować przewodowo z mocą do 68 W. Ponadto na pokładzie tego modelu znajdą się m.in. Bluetooth 5.2, moduł NFC i slot na dwie karty SIM w formacie nano.





źródło: WinFuture

Jak widać, Motorola Edge 30 Pro nie będzie bezkompromisowa, o czym świadczy m.in. brak ekranowego czytnika linii papilarnych, ramka z tworzywa sztucznego i obecność marnego aparatu o rozdzielczości 2 Mpix do zdjęć makro (zamiast teleobiektywu). Z drugiej strony cena tego modelu ma być „atrakcyjna”, a na dodatek ekran będzie się dało obsługiwać rysikiem (zapewne sprzedawanym osobno wraz z dedykowanym etui na niego).