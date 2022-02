Liczyliście, że Xiaomi 12 będzie tani w Europie? No to się przeliczyliście…

Premiera serii Xiaomi 12 w Europie coraz bliżej. Chociaż wciąż nie poznaliśmy jej daty, to można jej się spodziewać już w przyszłym miesiącu, tj. marcu 2022 roku. Jeszcze przed nią dowiedzieliśmy się jednak, ile nowe, high-endowe smartfony marki Xiaomi mają kosztować na Starym Kontynencie. Tanio nie będzie.

Xiaomi 12 nie będzie tani w Europie

Zanim Xiaomi wprowadzi do Polski swoje najnowsze high-endy, wcześniej zaanonsuje w kraju nad Wisłą smartfony z serii Redmi Note 11 – już 22 lutego 2022 troku, czyli mniej niż za tydzień. Debiutu rodziny Xiaomi 12 w Europie spodziewamy się natomiast na przełomie lutego i marca, aczkolwiek właśnie marzec wydaje się bardziej prawdopodobny niż luty.







źródło: Xiaomi

Już pod koniec stycznia 2022 roku pojawiły się informacje, w jakich konfiguracjach Xiaomi 12 będzie sprzedawany w Europie. Najnowsze zdradzają natomiast, ile nowe high-endy marki mają kosztować na Starym Kontynencie. Krótko mówiąc – Xiaomi zamierza uderzyć w wysoką półkę i tanio nie będzie.

Zacznijmy od tego, że chiński gigant wprowadzi do Europy wszystkie trzy modele z serii 12. Najtańszy Xiaomi 12X będzie dostępny w naszym regionie w trzech kolorach – niebieskim, szarym i fioletowym, a także dwóch konfiguracjach: z 8 GB RAM i 128 GB lub 256 GB pamięci wbudowanej. Jego cena ma się znaleźć w widełkach od 600 do 700 euro, co jest równowartością ~2700-3150 złotych.

Xiaomi 12 ma być dostępny w Europie w podobnych konfiguracjach, tj. 8 GB/128 GB i 8 GB/256 GB, a jego cena zostanie ustalona w przedziale od 800 do 900 euro (~3600-4050 złotych). Topowy model, Xiaomi 12 Pro, również będzie sprzedawany na Starym Kontynencie w wersjach z 8 GB RAM i 128 GB lub 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej, ale jego cena ma się znaleźć w widełkach od 1000 do 1200 euro (~4500-5400 złotych).

Xiaomi zamierza więc uderzyć w bardzo wysoką półkę i konkurować bezpośrednio z Samsungiem, ponieważ cena Galaxy S22 zaczyna się w Europie od 849 euro, Galaxy S22+ od 1049 euro, a Galaxy S22 Ultra od 1249 euro. To bez wątpienia będzie ciekawy pojedynek gigantów.