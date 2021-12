Xiaomi 12X to prawie flagowiec – niewiele mu brakuje do miana najlepszego

Obok topowych modeli Xiaomi 12 i Xiaomi 12 Pro zadebiutował dziś również Xiaomi 12X, któremu niewiele brakuje, aby zasłużyć na miano flagowego smartfona. Jego specyfikacja spełni oczekiwania wymagających użytkowników, a kompaktowe rozmiary skradną serce klientów, którzy mają dość „patelni”.

Reklama

Xiaomi 12X to prawie flagowiec

Smartfon wyposażono w 6,28-calowy ekran AMOLED (419 ppi), który zachodzi na obie krawędzie urządzenia. Ponadto otrzymał on ocenę A+ od DisplayMate, podobnie jak ekrany we flagowych modelach. Jest to zatem najwyższa półka i tutaj producent nie poszedł na żadne kompromisy. W dodatku nie zabrakło też funkcji odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz.

Na jego pokładzie znajduje się też aparat o rozdzielczości 50 Mpix z sensorem Sony IMX766 o wielkości 1/1,56″. Producent wykorzystał tu także funkcję pixel binningu, dzięki któremu piksel osiąga rozmiar 2,0 µm. Ponadto nie zapomniał również o optycznej stabilizacji obrazu. Na przodzie umieszczono natomiast 32 Mpix aparat do selfie i rozmów wideo.

Reklama

We wnętrzu tego modelu siedzi niemal topowy procesor Qualcomm Snapdragon 870 ze zintegrowanym modemem 5G i obsługą WiFi 6. W zależności od konfiguracji, użytkownicy dostaną do dyspozycji od 8 GB do 12 GB LPDDR5 RAM i od 128 GB do 256 GB pamięci wbudowanej typu UFS 3.1.

Urządzenie zasila akumulator o pojemności 4500 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 67 W. Ponadto model ten oferuje symetryczne głośniki stereo z logo harman / kardon, dźwiękiem Dolby Atmos i certyfikatem Hi-Res Audio. Sprzęt ma szerokość 69,9 mm i waży 176 gramów.

źródło: Xiaomi Weibo

Wersja 8 GB/128 GB została wyceniona w Chinach na 3199 juanów (równowartość ~2040 złotych), wariant 8 GB/256 GB na 3499 juanów (~2230 złotych), a konfiguracja 12 GB/256 GB na 3799 juanów (~2420 złotych). Dla porównania, cena flagowej „Dwunastki” zaczynać się będzie w Państwie Środka od 3699 juanów.