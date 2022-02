Premiera OPPO Find X5 oficjalnie zapowiedziana. To będzie kozak flagowiec

Nie było żadną tajemnicą, że premiera nowej generacji flagowych smartfonów OPPO czai się tuż za rogiem. Teraz otrzymaliśmy potwierdzenie, że faktycznie tak jest. Producent oficjalnie zapowiedział rychłą premierę serii OPPO Find X5.

Poznaliśmy datę premiery serii OPPO Find X5

Przed nami prawdziwy wysp nowości. Jeszcze dziś zadebiutuje OnePlus Nord CE 2 5G, a w najbliższych dniach również m.in. Motorola Edge 30 Pro, nubia Z40 Pro i HONOR Magic 4. Ponadto jeszcze w tym miesiącu na globalny rynek wejdzie seria iQOO 9 oraz realme GT 2, a Samsung zaprezentuje „nową erę połączonych urządzeń mobilnych”.

Teraz okazuje się, że OPPO również pragnie skraść trochę blasków fleszy, ponieważ oficjalnie zapowiedziało rychłą premierę serii OPPO Find X5. Ku naszemu zaskoczeniu, smartfony nie zadebiutują podczas targów MWC 2022 w Barcelonie, mimo że producent zapowiedział swoją konferencję na 27 lutego. Nowa, flagowa rodzina zostanie pokazana światu już 24 lutego 2022 roku.

Konferencja, poświęcona smartfonom z serii OPPO Find X5, rozpocznie się o godzinie 19:00 czasu polskiego i będzie streamowana na żywo na oficjalnym kanale OPPO. W jej trakcie zapewne otrzymamy informację o dostępności nowych flagowców – nadal bowiem nie mamy żadnych informacji, czy będzie je można kupić w Polsce, podobnie jak OPPO Find X pierwszej generacji.

źródło: OPPO

OPPO oficjalnie potwierdziło, że OPPO Find X5 Pro będzie miał na pokładzie platformę mobilną Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, natomiast cała seria zostanie wyposażona w autorski chip NPU MariSilicon X. Ponadto w udostępnionych materiałach producent pokazał też, że na obudowach smartfonów znajdzie się logo marki Hasselblad, z którą nawiązano trzyletnią współpracę.

Według najnowszych informacji, OPPO Find X5 zaoferuje m.in. 6,55-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+, akumulator o pojemności 4800 mAh, od 8 GB do 12 GB RAM, od 128 GB do 256 GB pamięci wbudowanej oraz aparat 32 Mpix na przodzie i zestaw 50 Mpix + 50 Mpix + 13 Mpix.

OPPO Find X5 Pro otrzyma z kolei 6,7-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 3216×1440 pikseli z odświeżaniem 120 Hz, od 8 GB do nawet 16 GB RAM, od 128 GB do 512 GB pamięci wewnętrznej, akumulator o pojemności 5000 mAh oraz takie same aparaty jak OPPO Find X5.

OPPO Find X5 będzie miał wymiary 160,3×72,6×8,7 mm i ważył 196 gramów, natomiast Find X5 Pro – 163,7×73,9×8,5 mm i 218 gramów. Według nieoficjalnych informacji, cena wersji z dopiskiem „Pro” ma się zaczynać od ~1200 euro (równowartość ~5400 zlotych).