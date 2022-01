Wiemy, jaki będzie i co zaoferuje Galaxy S22 Ultra. Kupicie go?

No dobra – czas zadać sobie to pytanie: czy kupię Samsunga Galaxy S22 Ultra? Smartfon co prawda jeszcze nie zadebiutował, ale wiemy już, co zaoferuje i ile będzie kosztował. Można więc podjąć wstępną, aczkolwiek wciąż niewiążącą decyzję.

Reklama

Specyfikacja Samsunga Galaxy S22 Ultra w sieci przed premierą

Galaxy S22 Ultra, a nie Galaxy S22 Note – tak będzie się nazywał topowy model z serii Galaxy S22, aczkolwiek nie jest wykluczone, że producent będzie nawiązywał do serii Galaxy Note, zarówno podczas oficjalnej prezentacji, jak i w materiałach marketingowych. W końcu flagowiec przejmie pałeczkę od linii Galaxy Note, która – wydaje się – dokonała żywota, a przynajmniej nic nie wskazuje na to, aby miała odrodzić się niczym Feniks z popiołów (albo po wiecie-czym-i-kiedy).

źródło: MySmartPrice

Mimo że oficjalna premiera rodziny Galaxy S22 dopiero przed nami, bowiem zaplanowano ją na 8 lutego 2022 roku (aczkolwiek sprzedaż nowych flagowców nie rozpocznie się od razu), już teraz wiadomo niemal wszystko na temat wszystkich modeli, które wejdą w skład tej serii. A przynajmniej na początek, gdyż nikt nie wie, czy Koreańczykom nie przyjdzie do głowy wprowadzać na rynek kolejnych modeli, na przykład z dopiskiem „Lite” czy coś – tak było przecież z Galaxy S10 Lite i Galaxy Note 10 Lite.

Reklama

Od dawna wiemy, jak będzie wyglądał Galaxy S22 Ultra. Teraz natomiast poznaliśmy niemal kompletną specyfikację techniczną topowego smartfona z serii Galaxy S na 2022 rok. Na jego przodzie znajdzie się aparat o rozdzielczości 40 Mpix, który zostanie umieszczony w okrągłym otworze w ekranie 2X Dynamic AMOLED o przekątnej 6,8 cala i rozdzielczości 3088×1440 pikseli.

Wyświetlacz będzie zdolny płynnie odświeżać obraz z częstotliwością od 1 Hz do 120 Hz dzięki zastosowaniu matrycy LTPO. Ekran (ze zintegrowanym czytnikiem linii papilarnych) zostanie pokryty nowym szkłem Corning Gorilla Glass Victus+, które nie miało jeszcze oficjalnej premiery. Spodziewamy się więc, że zadebiutuje wraz z nowym Galaxy.

We wnętrzu smartfona znajdzie się procesor Snapdragon 8 Gen 1 lub Exynos 2200 – wiemy, że do Europy trafią egzemplarze z Exynosem. Ponadto klienci dostaną do wyboru konfiguracje z 8 GB i 12 GB RAM oraz 128 GB, 256 GB, 512 GB i 1 TB wewnętrznej pamięci wbudowanej.

A skoro jesteśmy już przy procesorze, to według ostatnich doniesień, Galaxy S22 Ultra z Exynosem jest w stanie wykręcić w AnTuTu 965874 punkty, a w Geekbench 1108 w teście jednego rdzenia i 3516 w multi-core.

źródło: MySmartPrice

Już od dłuższego czasu znamy też szczegółową specyfikację aparatów w serii Galaxy S22 – znajdziecie ją w podlinkowanym przed chwilą artykule, natomiast przypomnimy podstawowe informacje. Na tyle Samsunga Galaxy S22 Ultra znajdą się cztery aparaty:

108 Mpix z przysłoną f/1.8 i optyczną stabilizacją obrazu oraz technologią Super Clear Glass,

12 Mpix z f/2.2 i obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 120°,

10 Mpix z f/2.4, optyczną stabilizacją obrazu i 3x zoomem optycznym,

10 Mpix z f/4.9, optyczną stabilizacją obrazu i 10x zoomem optycznym.

Ponadto aplikacja aparatu w Galaxy S22 Ultra zapewni funkcję, dzięki której użytkownik będzie mógł skorzystać z opcji wzmocnienia szczegółów podczas robienia zdjęć w pełnej rozdzielczości 108 Mpix – pomoże w tym sztuczna inteligencja. Efekty podobno mają być oszałamiające. Jednocześnie aparat pozwoli rejestrować materiały w jakości 12 bit HDR.

źródło: MySmartPrice

Oprócz tego wiemy również, że smartfon zadebiutuje na rynku z Androidem 12 z One UI 4 na pokładzie. Galaxy S22 Ultra będzie zasilał akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 45 W i indukcyjnego o mocy 15 W, ale ładowarka oczywiście nie znajdzie się w zestawie. Całość ma mieć wymiary 163,3×77,9×8,9 mm i ważyć 228 gramów.

Urządzenie poszczyci się też certyfikatem IP68 oraz miejscem na rysik S Pen, który ma cechować się rekordowo niskim opóźnieniem na poziomie zaledwie 2,8 ms. W dodatku na pokładzie smartfona znajdą się również dwa głośniki stereo z Dolby Atmos i moduł NFC, natomiast slotu na kartę microSD i 3,5 mm złącza słuchawkowego nie należy oczekiwać.

Według ostatnich informacji, cena Galaxy S22 Ultra będzie wyższa o 50 dolarów niż cena Galaxy S21 Ultra na start (która w Polsce wynosiła 5999 złotych). Sprzedaż nowych flagowców podobno rozpocznie się dopiero dzień po oficjalnej prezentacji, tj. 9 lutego 2022 roku. Na razie nie znamy oferty przedsprzedażowej.