Przesądzone – cena Galaxy S22 pójdzie ostro w górę

Nowy smartfon nie zawsze jest droższy od swojego poprzednika – ba, czasami zdarza się nawet, że jest tańszy. Tak jednak nie będzie w przypadku flagowców z serii Galaxy S22 – każdy jeden ma kosztować więcej niż odpowiedni model z linii Galaxy S21.

Reklama

Cena Galaxy S22 nie będzie taka sama jak cena Galaxy S21

Pierwsze informacje na temat cen smartfonów z rodziny Galaxy S22 pojawiły się dwa miesiące temu i nie były optymistyczne – wskazywały, że producent może podnieść ceny o od 50 do nawet 100 dolarów względem poprzedniej generacji flagowców.

O ile jednak wtedy mieliśmy do czynienia raczej z przypuszczeniami, to teraz mówimy o cenach, które prawdopodobnie już naprawdę będą obowiązywać w Stanach Zjednoczonych. A skoro w tym kraju producent podniesie ceny, to analogicznej podwyżki należy spodziewać się również w Polsce.

Reklama

Według informatora, posługującego się na Twitterze nickiem KFC Simp (@chunvn8888), który wielokrotnie przekazał wiarygodne informacje, Galaxy S22 będzie kosztował 899 dolarów, Galaxy S22+ 1099 dolarów, a Galaxy S22 Ultra 1299 dolarów. Dla porównania, Galaxy S21 kosztował na start w Stanach Zjednoczonych 799 dolarów, Galaxy S21+ 999 dolarów, a Galaxy S21 Ultra 1199 dolarów.



Galaxy S22 i S22 Ultra (źródło: 91mobiles)

W każdym przypadku jest zatem mowa o podwyżce rzędu 100 dolarów, co przy obecnym kursie po bezpośrednim przeliczeniu jest równowartością ~400 złotych. Galaxy S21 kosztował w Polsce na start od 3899 złotych, Galaxy S21+ od 4799 złotych, a Galaxy S21 Ultra od 5749 złotych.

Trzeba jednak zauważyć, że Galaxy S22+ i Galaxy S22 Ultra w podstawowej wersji zaoferują 256 GB pamięci wbudowanej. Galaxy S21+ w takiej konfiguracji kosztował na start w Stanach Zjednoczonych 1049 dolarów, a w Polsce 4999 złotych, natomiast Galaxy S21 Ultra – odpowiednio – 1249 dolarów i 5999 złotych. W ich przypadku możemy zatem spodziewać się podwyżki o ~200 złotych.

Oczywiście wciąż mówimy o nieoficjalnych informacjach, ale informator, który je przekazał, zdaje się być ich pewny. Co ciekawe, twierdzi on, że początkowo producent planował utrzymać ceny nowych flagowców na podobnych poziomach, co ceny smartfonów z serii Galaxy S21, jednak został zmuszony je podnieść z dwóch powodów.

Po pierwsze, wpływ na podwyżkę cen ma obecna sytuacja na rynku. Wszyscy producenci, w tym Samsung, muszą mierzyć się z niedoborami podzespołów, co nie pozostaje bez wpływu na ich ceny – im bardziej popyt przewyższa podaż, tym szybciej ceny idą do góry, bo zainteresowani i tak kupią potrzebne towary. Naturalnie dodatkowy koszt zostanie przerzucony na klienta końcowego, gdyż żadna firma nie chce dokładać do interesu, jeśli nie jest do tego zmuszona.



Galaxy S22 i S22 Ultra (źródło: 91mobiles)

Po drugie, wpływ na decyzję o podwyższeniu cen smartfonów z serii Galaxy S22 miała konieczność zastosowania na szeroką skalę procesora Snapdragon 8 Gen 1, ponieważ Koreańczykom podobno nie udało się ukończyć na czas własnego układu Exynos 2200.

Przywoływany informator podaje też, że z podobnych powodów cena Galaxy S21 FE została ustalona na zaskakująco wysokim poziomie (w Polsce od 3499 złotych; w Stanach Zjednoczonych od 699,99 dolarów), podczas gdy producent początkowo planował wycenić ten smartfon na mniej niż 600 dolarów. Wydaje się zatem, że nie bez powodu można go aktualnie kupić w potrójnej promocji.