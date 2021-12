Tak wygląda Samsung Galaxy S22 Ultra na żywo (dużo zdjęć)

Samsung w pocie czoła przygotowuje się do premiery kolejnej generacji flagowych smartfonów z serii Galaxy S. Każdy dzień przybliża nas do oficjalnej prezentacji, jednak my już teraz możemy zobaczyć topowy model na licznych zdjęciach, które pojawiły się w sieci. Jest na co popatrzeć

Tak wygląda smartfon Samsung Galaxy S22 Ultra na żywo

Już na początku listopada tego roku dowiedzieliśmy się, że seria Galaxy S22 zostanie oficjalnie zaprezentowana 8 lutego 2022 roku. Jeszcze tego dnia miała wystartować jej przedsprzedaż, natomiast rozpoczęcie regularnej sprzedaży zaplanowano na 18 lutego 2022 roku. Według najnowszych informacji, terminy te podobno nie są już aktualne – producent rzekomo wprowadzi na rynek swoje najnowsze flagowce nieco później, z uwagi na niedobory podzespołów w łańcuchu dostaw, z którymi muszą mierzyć się też inne firmy.







fot. hypark22

Opóźnienie może być brzemienne w skutkach dla producenta z Korei Południowej, ponieważ konkurencja uwija się, aby jak najszybciej wprowadzić na rynek swoje flagowe urządzenia. Moto Edge 30 jest już dostępna w sprzedaży, za kilka dni zadebiutują Xiaomi 12 i Xiaomi 12 Pro, a zaraz na początku stycznia 2022 roku również OnePlus 10 Pro.

Co prawda mowa tu o Chinach, gdzie Samsung nie ma zbyt mocnej pozycji, ale spodziewamy się, że ww. flagowce trafią niewiele później również na inne rynki. Każdy dzień jest zatem na wagę złota, szczególnie że wkrótce także inne firmy wprowadzą do sprzedaży swoje topowe modele – a jest ich na horyzoncie wiele, m.in. seria realme GT 2 i OPPO Find X4 (choć mówi się, że ta ostatnia może się nazywać OPPO Find X5, bo cyfra „4” brzmi w Chinach jak „śmierć”, dlatego unika się jej jak ognia).

Wydaje się, że wszystko jest już dopinane na ostatnie guziki przed oficjalną premierą, ponieważ w sieci pojawia się coraz więcej informacji i zdjęć nadchodzących flagowców z serii Galaxy S22. Tym razem możemy obejrzeć niemal z każdej strony topowy model, który zyska dopisek „Ultra” lub „Note”. Niestety, wciąż nie wiemy, na jakim ostatecznie stanie.







fot. hypark22

Galaxy S22 Ultra będzie się mocno różnił od pozostałych urządzeń z serii, ponieważ ma być duchowym następcą smartfonów z linii Galaxy Note. Właśnie dlatego jego bryła jest bardziej prostokątna i „kanciasta”. Ponadto w jego wnętrzu znajdzie się miejsce dla rysika S Pen.

Przy okazji warto przypomnieć, że znamy już szczegółową specyfikację aparatów w topowym modelu, a ponadto dowiedzieliśmy się o nowej funkcji, która poprawi jakość zdjęć w najwyższej rozdzielczości. Do tego kilka tygodni temu pojawiły się również informacje o prawdopodobnych cenach nadchodzących flagowców producenta z Korei Południowej.