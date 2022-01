Mapy Google nagle zniknęły z Android Auto. Winna jest ostatnia aktualizacja

Użytkownicy Android Auto wskazują, że stracili dostęp do aplikacji Mapy Google, co w wielu przypadkach oznacza brak tak podstawowej funkcji jak nawigacja. Może to znacząco utrudnić poruszanie się samochodem i zmusić niektórych do porzucenia rozwiązania Google dla kierowców.

Niefortunna aktualizacja

Na wstępie warto zaznaczyć, że Android Auto zapewnia dostęp do innych nawigacji. Co więcej, nie musimy opierać się wyłącznie na aplikacjach Google – Mapy Google czy Waze, bowiem od niedawna obsługiwane są również nawigacje firm trzecich, takie jak Yanosik czy AutoMapa.

Mimo iż baza dostępnych nawigacji cały czas się powiększa, to dla wielu kierowców wciąż głównym narzędziem pozostają Mapy Google. Nic w tym dziwnego, bowiem oferują one aktualną siatkę dróg, zestaw przydatnych funkcji, a do tego dochodzi przyzwyczajenie wyrobione przez lata. Należy mieć na uwadze, że wcześniej Android Auto wspierał wyłącznie nawigacyjne aplikacje Google.

Niestety, ostatnia aktualizacja przyniosła problem u części użytkowników. Jak wynika z licznych postów umieszczanych na forach pomocy technicznej Google, błąd pojawił się po zainstalowaniu Android Auto w wersji 7.2.

Aplikacja po prostu znika z listy dostępnych po podłączeniu smartfona do systemu infotainment w samochodzie. Co ciekawe, Mapy Google są cały czas widoczne, gdy chcemy z nich korzystać bezpośrednio na ekranie smartfona i tutaj nie pojawiają się żadne błędy.

Nie widzę aplikacji w Android Auto – co zrobić?

Na podstawie obecnych informacji trudno ocenić, jak duża jest skala problemu. Niewykluczone, że część osób wciąż może korzystać z Map Google, bez jakichkolwiek trudności.

Jeśli jednak znalazłeś się w gronie poszkodowanych, to ponowna instalacja Android Auto czy aplikacji Mapy Google, a także ponowna konfiguracja całego oprogramowania raczej nie przyniesie oczekiwanego rezultatu.

Można spróbować powrotu do starszej wersji aplikacji, a jeśli to nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, to zawsze pozostają inne nawigacje. Dobrą alternatywą powinna okazać się aplikacja Waze. Dostępna jest za darmo, oferuje aktualne i szczegółowe mapy, a także zestaw przydatnych funkcji rozwijanych przez społeczność.

Miejmy nadzieję, że Google już pracuje nad rozwiązaniem i jego główna aplikacja nawigacyjna zostanie przywrócona w najbliższej aktualizacji.