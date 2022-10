Dwa smartfony Sony w drodze. Jeden ciekawszy od drugiego

Każda informacja na temat nowego smartfona japońskiego giganta jest niemałą ciekawostką, ponieważ producent nie wypluwa nowych modeli jeden za drugim jak jego konkurenci. Teraz mamy jednak do czynienia z prawdziwą kumulacją, bo pojawiły się doniesienia na temat aż dwóch urządzeń i oba zapowiadają się tak samo intrygująco.

Smartfon Sony Xperia 1 V będzie stawiał na fotografię

Japończycy już od dawna mocno stawiają na możliwości fotograficzne w swoich Xperiach (aczkolwiek na swój, dość oryginalny sposób) i nadchodząca Xperia 1 V nie będzie wyjątkiem. Właśnie pojawiła się spora dawka przedpremierowych informacji na temat aparatów w tym nowym flagowcu marki.

Główny aparat otrzyma matrycę o rozdzielczości 48 Mpix, podobną do tych, które Apple zastosowało w iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max, aczkolwiek z inną tablicą filtru kolorów (ang. color filter array – CFA), prawdopodobnie typu Bayer. Należy się zatem spodziewać formatu optycznego 1/1.28″ i pikseli wielkości 1,22 µm.

48 Mpix będzie miał również aparat z obiektywem ultraszerokokątnym. Ma on bazować na matrycy o rozmiarze 1/2.4″ z pikselami wielkości 0,7 µm i podobnie jak główny aparat 48 Mpix wykorzystywać technologię łączenia czterech sąsiadujących pikseli w jeden większy. Rozwiązanie to ma m.in. na celu poprawić jakość zdjęć w sytuacjach, gdy światła jest mniej.

fot. Michele Sirignano | Tabletowo.pl

Na panelu tylnym znajdzie się jeszcze trzeci aparat ze zmodyfikowanym sensorem Sony IMX557 o rozdzielczości 12 Mpix, który został zastosowany z modelach Xperia 1 II, Xperia 1 III, Xperia 1 IV, Xperia 5 II, Xperia 5 III i Xperia 5 IV. Co ciekawe, Sony ma tak go zmodyfikować, że osiągnie on rozdzielczość 48 Mpix. Będzie to teleobiektyw o budowie peryskopowej o długości ponad 4 cm, który zapewni od 2,9x do 8,3x optyczny zoom.

Specyfikacja aparatów to jedno, ale ich możliwości to drugie. Te na tę chwilę trudno przewidzieć, aczkolwiek równocześnie dowiedzieliśmy się, że producent pracuje nad nową aplikacją, dzięki której Xperia 1 V ma oferować funkcje zdjęć seryjnych z aparatów z serii Alpha.

A skoro o aparatach mowa, to przy okazji warto przypomnieć wcześniejsze doniesienia, według których Sony może we flagowej Xperii 1 V zastosować innowacyjne rozwiązanie, polegające na „wciśnięciu” przedniego aparatu w ramkę, aby uniknąć wycięcia w ekranie.

Nie interesuje Cię Sony Xperia 1 V? To co powiesz na ten smartfon?

Xperia 1 V niewątpliwie zapowiada się na ciekawą propozycję dla fotografów, ale Sony może przygotowywać również coś dla klientów o nieco innych oczekiwaniach. W Geekbench odnaleziono bowiem model o oznaczeniu Sony XQ-DS99 z procesorem MediaTek Dimensity 8000 i 12 GB RAM oraz systemem Android 12.

Choć nie jest to flagowy SoC, to jednocześnie jest jednym z najwydajniejszych na rynku. Nie wiadomo jednak, pod jaką nazwą może zadebiutować na rynku ten smartfon, jeśli w ogóle Japończycy mają w planach wprowadzić go na rynek. Jeżeli jednak tak się stanie, to może on być ciekawą propozycją dla osób, które szukają wydajnego urządzenia, ale niekoniecznie flagowego.