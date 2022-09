Sony Xperia 5 IV dostępna w przedsprzedaży ze słuchawkami gratis. To flagowiec w kompaktowym wydaniu

Sony, w przeciwieństwie do innych producentów, nie sypie nowymi smartfonami jak z rękawa. Japończycy ani myślą jednak wycofywać się z tego segmentu. Dowodem na to była premiera Xperii 5 IV, której przedsprzedaż już się rozpoczęła w Polsce. Firma, jak zawsze, przygotowała gratis dla klientów, którzy zdecydują się kupić najnowszego flagowca marki.

Co oferuje Sony Xperia 5 IV? (specyfikacja)

Już od dłuższego czasu japoński producent nie tworzy „mainstreamowych flagowców”. Najnowsza Xperia 5 IV promowana jest hasłem Kreatywność w kompaktowym wydaniu, które doskonale określa, do kogo kierowany jest ten model. Przede wszystkim do osób, ceniących sobie kompaktowe urządzenia, bowiem ta Xperia ma wymiary 156x67x8,2 mm i waży 172 gramy.

I chociaż na rynku można znaleźć jeszcze mniejsze, ale wciąż high-endowe propozycje, to smartfon japońskiego giganta jako jedyny (w przeciwieństwie do flagowców innych marek) ma ekran nieskalany żadnym otworem czy wycięciem. Co prawda użytkownicy zdążyli się już do nich przyzwyczaić, lecz wciąż jest wiele osób, które one drażnią – Xperia 5 IV jest prawdziwym „rodzynkiem”, tak samo jak większa Xperia 1 IV z 6,5-calowym ekranem (najnowsza „Piątka” ma 6,1-calowy wyświetlacz OLED Full HD+ HDR 21:9 120 Hz).

Sony Xperia 5 IV skierowana jest przede wszystkim do osób kreatywnych, które wykorzystają smartfon jako narzędzie do tworzenia. Umożliwi im to zestaw trzech 12 Mpix aparatów na tyle (obiektyw szerokokątny 24 mm, ultraszerokokątny 124° 16 mm i teleobiektyw 60 mm) – Japończycy wykorzystali w ich przypadku obiektywy ZEISS i powłokę ZEISS T*.

Sony przekonuje, że Xperia 5 IV będzie też świetnym narzędziem do grania, aczkolwiek gamerów z pewnością bardziej zainteresuje zaprezentowane kilka dni temu akcesorium Xperia Stream, które jednak jest dedykowane modelowi Xperia 1 IV.

Mimo wszystko Xperii 5 IV nie można odmówić wysokiej wydajności, gdyż smartfon wyposażony jest w wydajny procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 oraz 8 GB RAM i 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej typu UFS (do tego jest obsługa kart microSD do 1 TB). Producent zastosował też efektywny system odprowadzania ciepła, aby urządzenie się nie przegrzewało. Całość zasili akumulator o pojemności 5000 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 30 W i indukcyjnie (Qi). Warto również wspomnieć, że flagowiec może pochwalić się certyfikatami IP65 i IP68.

Ruszyła przedsprzedaż Sony Xperia 5 IV w Polsce (cena)

W momencie oficjalnej premiery producent – co nie było niespodzianką – nie podał sugerowanej ceny swojego najnowszego flagowca. Jego przedsprzedaż w Polsce już się jednak rozpoczęła, dzięki czemu dowiedzieliśmy się, że polska cena Sony Xperia 5 IV została ustalona na 4899 złotych.

W trakcie przedsprzedaży, która potrwa do 2 października 2022 roku, producent będzie dodawał (za darmo lub za złotówkę, w zależności od sklepu) słuchawki prawdziwie bezprzewodowe Sony LinkBuds S, które obecnie kosztują w większości sklepów 649 złotych.

źródło: Sony Centre

Smartfon można zamówić w popularnych sklepach z elektroniką (m.in. w RTV Euro AGD) oraz w oficjalnym sklepie Sony Centre. Do wyboru są dwie wersje kolorystyczne: czarna i zielona.

Dla przypomnienia, Sony Xperia 5 III (2021) kosztowała na start w Polsce 4499 złotych, Xperia 5 II (2020) – 3999 złotych, a Xperia 5 (2019) – 3499 złotych.