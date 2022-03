MediaTek Dimensity 8000 – procesor dla solidnych średniopółkowców

Pod koniec ubiegłego roku MediaTek pokazał światu swój flagowy mikroukład Dimensity 9000, który ma za zadanie konkurować m.in. ze Snapdragonem 8 Gen 1. Producent teraz zamierza wprowadzać kolejne procesory, tym razem stworzone z myślą o urządzeniach z niższych półek cenowych. Jednym z nich jest najnowszy Dimensity 8000, a także Dimensity 8100, czyli jego nieco podkręcona wersja. Co układy mają do zaoferowania?

MediaTek Dimensity 8000, czyli solidna propozycja dla wyższej-średniej półki

Najnowszy MediaTek Dimensity 8000 (oraz 8100) to procesor, który jest bezpośrednim następcą Dimensity 1200. Kolejna generacja nie przynosi tak ogromnych zmian, jakie są zauważalne w przypadku flagowego Dimensity 9000, bowiem ten korzysta z topowej architektury ARMv9. W przypadku omawianego dzisiaj CPU producent wybrał starszą architekturę – ARMv8 (a raczej jeden z jej nowszych wariantów).

źródło: MediaTek

Dimensity 8000 został podzielony na dwa klastry, gdzie w pierwszym znajdują się cztery średniozaawansowane rdzenie ARM Cortex-A78 taktowane częstotliwością zegara na poziomie 2,75 GHz, natomiast jego wydajniejszy brat (Dimensity 8100) różni się od niego bardziej podkręconymi zegarami – do 2,85 GHz na wszystkich czterech rdzeniach. W drugim klastrze zamontowane zostały 4 energooszczędne rdzenie Cortex-A55 2,0 GHz, a do dyspozycji obu procesorów jest także układ graficzny Mali-G610 MC6. Za produkcję chipu odpowiada TSMC i odbywa się to w 5 nm procesie litograficznym.

CPU wspiera czterokanałową pamięć LPDDR5 o maksymalnej częstotliwości 6400 MHz, a także wbudowaną pamięć wewnętrzną typu UFS 3.1. Chip Imagiq 780, znajdujący się na pokładzie procesora ma obsłużyć aparaty z matrycami o rozdzielczości do 200 Mpix i nagrywanie w 4K 60 FPS HDR10+, a mikroukład MiroVision 780 będzie odpowiadał z wyświetlanie obrazu w rozdzielczości Full HD+ w 168 Hz lub WQHD+ przy 120 Hz.

Co więcej, MediaTek Dimensity 8000 obsługuje standard WiFi 6E (we wszystkich trzech kanałach 2,4/5/6 GHz), Bluetooth 5.3, a na jego pokładzie nie zabrakło modemu 5G. Jak się okazuje, producenci smartfonów nie próżnują, bowiem niektórzy zapowiedzieli już pierwsze propozycje, które będą miały na pokładzie MediaTeka Dimensity 8000 lub 8100.

Xiaomi ogłosiło, że w z serii Redmi K50 znajdzie się urządzenie wyposażone w Dimensity 8100 – obecne informacje sugerują, że będzie to najpewniej Redmi K50 Pro. Co więcej, nadchodzący realme GT Neo 3 ma mieć na pokładzie Dimensity 8100, a także OnePlus Nord 3 – zważywszy na to, że jego poprzednik, czyli Nord 2, został wyposażony w Dimensity 1200. Wyżej wspomniany smartfon Xiaomi ma zadebiutować jeszcze w tym miesiącu – wtedy zobaczymy realną wydajność Dimensity 8000.