Zmień swojego iPhone’a w Samsunga. Za darmo, na próbę, a może się zakochasz i kupisz Galaxy

Apple to największy konkurent Samsunga. Koreańczycy dwoją się i troją, aby nakłonić do przejścia z wrogiego (publicznie, bo niepublicznie ściśle współpracują z Amerykanami na wielu płaszczyznach) obozu do południowokoreańskiej krainy mlekiem i miodem płynącej. Teraz (prawie) każdy, kto ma iPhone’a, może za darmo przekonać się, jak to jest korzystać z Galaxy.

Reklama

Poczuj, jak to jest korzystać z Samsunga na swoim iPhonie

Koreańczycy przygotowali stronę Try Galaxy, dzięki której można uruchomić interfejs One UI 4.1 na iPhonie. Aby to zrobić, należy zeskanować kod QR lub wpisać w przeglądarce Safari (wymóg konieczny) adres https://trygalaxy.com i dodać zakładkę do ekranu początkowego. Zanim przejdziemy dalej, ważna informacja – cały interfejs z Galaxy jest w języku angielskim i nie można korzystać z zainstalowanych na iPhonie aplikacji.

Jest to oprogramowanie demonstracyjne, które ma pokazać wybrane funkcje One UI 4.1 na iPhone 7 lub nowszym. Nawet jeśli jednak nie znacie dobrze angielskiego, spokojnie sobie poradzicie. A zdecydowanie warto, nawet z czystej ciekawości, sprawdzić, co przygotował Samsung, szczególnie jeśli do tej pory nie mieliście w rękach Galaxy z najnowszym One UI 4.1.

fot. Grzegorz Dąbek / Tabletowo.pl

Po uruchomieniu aplikacji zobaczycie interaktywny ekran domowy – na przykład po dotknięciu Galaxy Themes można wybrać jeden z sześciu motywów. Poniżej możecie zobaczyć trzy z nich (pierwszy to domyślny). Jednocześnie widzicie, że do sprawdzenia jest wiele różnych aplikacji – wszystkie działają! Oczywiście w wersji demonstracyjnej z wgranymi wcześniej danymi.

fot. Grzegorz Dąbek / Tabletowo.pl

Pozwala to jednak sprawdzić, jak wygląda chociażby Galeria, sklep Galaxy Store czy Ustawienia. W tych ostatnich nie są dostępne wszystkie zakładki, ale można na przykład wybrać schemat kolorów, który zastosuje się również do ikon aplikacji, a także przejrzeć ustawienia prywatności. Po uruchomieniu tej zakładki pojawia się komunikat, że możliwość ochrony danych może nie wyglądać na tak samo ekscytujący powód do zmiany jak konsolowej jakości gaming czy możliwość personalizacji, ale też jest istotną kwestią.

Co ciekawe, podczas korzystania z tej aplikacji co chwilę przychodzi wiadomość tekstowa, która ma zwrócić uwagę na wybrane funkcje. Co więcej, w pewnym momencie smartfon nawet dzwoni! Dzwoniąca dziewczyna o miłym głosie dziękuje za sprawdzenie One UI na iPhone, wyraża nadzieję, że uznamy go za intuicyjny i podekscytowana mówi, że kto wie, może nawet spotkamy się po drugiej stronie. Ponadto Samsung przygotował jeszcze jedną niespodziankę (uwaga spolier!) – po uruchomieniu aplikacji aparatu uruchamia się film promocyjny na temat Galaxy Z Flip 4.

fot. Grzegorz Dąbek / Tabletowo.pl

Samsung ma w tym swój cel

Muszę przyznać, że próbowanie One UI 4.1 na iPhone 8 sprawiło mi mnóstwo frajdy. Jeżeli ktoś nigdy nie korzystał z Samsunga lub robił to bardzo dawno – zdecydowanie też powinien poświęcić kilka minut, żeby sprawdzić Try Galaxy. Naprawdę warto.

Koreańczycy nie przygotowali jednak tego rozwiązania, aby użytkownicy dobrze się bawili i mieli fun. To coś, co ma skłonić posiadaczy smartfonów Apple do przesiadki na Galaxy. Samsung tego nie ukrywa – nieraz można zobaczyć czy usłyszeć o „przejściu na drugą stronę”.

Czy jednak będzie to skuteczne? Tego nie jestem w stanie rozsądzić, ale jeśli macie iPhone, to na pewno warto zobaczyć, co oferuje konkurencja. Bo kto wie, może rzeczywiście dacie się przeciągnąć na drugą stronę?