iPhone 14 Pro otarł się o pierwsze miejsce, ale „chińczyk” nie ustąpił

Przedsprzedaż najnowszych iPhone’ów już się zakończyła i pierwsi użytkownicy korzystają z topowego iPhone 14 Pro. Apple z pewnością liczy, że kupi go jeszcze więcej osób niż do tej pory, ale na pewno nie będzie wspierało się tym testem aparatu, ponieważ smartfon nie zdołał zająć w nim pierwszego miejsca. Nie zmienia to jednak faktu, że i tak w wielu aspektach poradził sobie znakomicie.

Reklama

Czy iPhone 14 Pro ma najlepszy aparat na rynku?

Specjaliści z DxOMark wzięli na warsztat trzy z czterech najnowszych iPhone’ów, jednak do dziś opublikowali tylko test aparatu iPhone 14 Pro. W globalnym rankingu, tj. uwzględniającym wszystkie smartfony, zajął on… drugie miejsce z ogólnym wynikiem 146. Pierwsze niezmiennie piastuje HONOR Magic 4 Ultimate z 147 punktami na koncie.

Co jednak ciekawe, w międzyczasie, tj. od marca 2022 roku, gdy HONOR po raz pierwszy pojawił się w rankingu DxOMark Mobile, dostał dodatkowy punkt, gdyż pierwotnie jego wynik także wynosił 146. DxOMark informuje na swojej stronie, że w ostatnim czasie zaktualizowało wyniki i protokoły, aby uwzględnić więcej przypadków użycia i ocenić więcej możliwości i technologii.

Dla przypomnienia, specyfikacja aparatów na panelu tylnym w iPhonie 14 Pro:

48 Mpix, piksele wielkości 2,44 µm (po wykorzystaniu technologii łączenia czterech sąsiadujących pikseli w jeden większy), przysłona f/1.78, ogniskowa 24 mm, siedem soczewek, OIS drugiej generacji z automatyczną stabilizacją matrycy, 12 Mpix, piksele wielkości 1,22 µm, przysłona f/1.78, ogniskowa 48 mm, siedem soczewek, OIS drugiej generacji z automatyczną stabilizacją matrycy, 2x zoom optyczny,

12 Mpix z pikselami wielkości 1,4 µm, przysłona f/2.2, ogniskowa 13 mm, sześć soczewek, obiektyw ultraszerokokątny (także do zdjęć makro),

12 Mpix, przysłona f/2.8, ogniskowa 77 mm, sześć soczewek, OIS, 3x zoom optyczny.

źródło: Apple

Test aparatu iPhone 14 Pro

Mimo że smartfon nie zajął pierwszego miejsca w rankingu DxOMark Mobile, to uzyskał najlepszy wynik wśród wszystkich przetestowanych przez DxOMark modeli w łącznie ośmiu na siedemnaście kategorii, m.in. odwzorowanie kolorów na zdjęciach i efekt bokeh oraz ekspozycja, kolory, autofokus i stabilizacja podczas nagrywania wideo. Ponadto DxOMark dało mu najwyższą ocenę za wideo ogółem – 149 (HONOR Magic 4 Ultimate dostał „tylko” 137).

W ogólnym ujęciu, za same zdjęcia iPhone 14 Pro otrzymał jednak o 7 punktów mniej niż HONOR Magic 4 Ultimate (150) i aż o 12 mniej za zoom (139 vs 151). Jednocześnie w kategorii Podgląd iPhone 14 Pro dostał aż 91 punktów (najwięcej ze wszystkich testowanych przez DxOMark smartfonów), podczas gdy HONOR z pierwszego miejsca zaledwie… 63. Ocenia ona, na ile różni się kadr widoczny przed i po zrobieniu zdjęcia – im więcej punktów, tym mniej, zatem Magic 4 Ultimate mocno „przekłamuje”.

Nie ulega jednak wątpliwości, że iPhone 14 Pro i tak „wygra”, ponieważ jest dostępny na znacznie większej liczbie rynków niż HONOR, a do tego jest nawet tańszy, przynajmniej jeśli porównać ceny w dolarach (999 USD vs 1211 USD). Niższa, ogólna ocena DxOMark z pewnością nie zniechęci do zakupu klientów. Wręcz przeciwnie – sprawiła, że świat znów mówi o iPhone 14 Pro.