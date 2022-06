Płatny Snapchat to nie żart. Snapchat+ właśnie zadebiutował

Jesteście w stanie zapłacić za wstęp do grona testerów i dostęp do ekskluzywnych funkcji w aplikacji społecznościowej? Twórcy Snapchata uważają, że jego użytkownicy jak najbardziej będą chętni płacić za to abonament co miesiąc.

Płatny Snapchat brzmi trochę niedorzecznie, ale to prawda

Największe serwisy i aplikacje społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter czy TikTok, swoją obecną pozycję i popularność zawdzięczają m.in. polityce zarabiania. Dostępne są one bowiem za darmo – użytkownik nie musi płacić, aczkolwiek jest „produktem”, któremu dostarczane są spersonalizowane reklamy.

Sprawia to, że jesteśmy po prostu przyzwyczajeni do darmowych serwisów społecznościowych i raczej nie jesteśmy chętni do płacenia. Czy jednak znalazłyby się osoby chętne do płacenia za dostęp do usługi „premium”, która zapewnia przykładowo ekskluzywne funkcje? Możliwe, że niebawem się o tym przekonamy.

Snap oficjalnie ogłosił wprowadzenie Snapchat+, czyli płatnej usługi, która zapewni zainteresowanym użytkownikom kolekcję ekskluzywnych, eksperymentalnych i przedpremierowych funkcji. Firma podkreśla, że rozwiązanie przeznaczone jest głównie dla najbardziej zaangażowanych członków społeczności i umożliwi zapewnienie im priorytetowego wsparcia.

Jedna z ekskluzywnych funkcji – możliwość przypięcia znajomego jako „BFF” (fot. The Verge)

Wśród ciekawszych funkcji, które oferuje Snapchat+, można wymienić możliwość zmiany wyglądu ikony aplikacji, zobaczenia, kto ponownie obejrzał Story oraz opcję przypięcia jednego ze znajomych na początku historii czatu jako „BFF”. Docelowo część z tych funkcji finalnie trafi do wszystkich osób, ale niektóre pozostaną zarezerwowane dla użytkowników z płatnym dostępem.

Warto wspomnieć, że informacje na temat płatnej wersji tego serwisu społecznościowego pojawiły się już wcześniej. Całość już wówczas brzmiała dość niedorzecznie i niektórzy spekulowali, że projekt nie wyjdzie spoza fazy testowej, kończąc jako jeden z nieudanych eksperymentów. Cóż, okazuje się, że Snap jednak udostępnił usługę w wersji finalnej, aczkolwiek trudno teraz wskazać, czy jednak nie zakończy się to fiaskiem.

Ile trzeba zapłacić za Snapchat+?

Należy mieć na uwadze, że Snapchat+ obecnie dostępny jest w wybranych krajach – USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Australii, Nowej Zelandii, Arabii Saudyjskiej oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Twórcy zaznaczają, że w planach jest rozszerzenie dostępności o kolejne kraje, aczkolwiek nie zdradzili żadnych szczegółów.

Ile kosztuje dostęp do eksperymentalnych i ekskluzywnych treści? Snapchat+ został wyceniony na 3,99 dolarów (równowartość ~18 złotych) za każdy miesiąc korzystania. Zapłacilibyście tyle za korzystanie z dodatkowych funkcji w serwisie społecznościowym? Niekoniecznie musi być to Snapchat, ale Wasz ulubiony serwis – np. Facebook czy TikTok. To jak?