Część funkcji na Instagramie nie działa. Użytkownicy są zirytowani

Użytkownicy Instagrama skarżą się, że część funkcji tego serwisu społecznościowego nie działa. Dobra wiadomość jest taka, że to nie wielka awaria całej platformy. Zła natomiast, że niedogodności trwają już od wielu godzin i nie zanosi się, żeby wkrótce problemy miały się skończyć.

Instagram to bardzo popularny serwis społecznościowy

Według danych, podawanych przez statista, w 2021 roku miesięcznie aktywnie z Instagrama korzystało 1,21 mld użytkowników. Patrząc przez pryzmat faktu, że na świecie żyje obecnie blisko 8 mld osób, można policzyć, że z tej platformy korzysta niemal co siódmy obywatel świata. A mowa tu oczywiście o aktywnych użytkownikach – ogólna ich liczba z pewnością jest większa.

W maju serwis zapowiedział znaczące zmiany, przede wszystkim wizualne, m.in. nowy krój pisma, który ma być dostosowany do różnych skryptów, w tym orientalnych, z którymi czasami bywają problemy w przestrzeni cyfrowej. Ponadto platforma będzie promowała pionowe zdjęcia i takie, które zajmują cały ekran – w tym przypadku wyraźnie widać inspirację TikTokiem.

Część funkcji na Instagramie nie działa

Niestety, obecnie nie wszyscy użytkownicy mogą swobodnie korzystać ze wszystkich funkcji, oferowanych przez ten serwis społecznościowy. Zwrócił nam na to uwagę nasz redakcyjny kolega, Mariusz Czaplewski, który – podobnie jak tysiące innych osób – również nie ma dostępu do wszystkich funkcji.

W komentarzach w serwisie Downdetector użytkownicy skarżą się przede wszystkim, że nie mogą wrzucić zdjęcia na swój profil. Mariusz również – próba opublikowania czegokolwiek kończy się u niego takim komunikatem:

Brak możliwości wysłania zdjęcia czy filmu to jednak nie jedyny problem użytkowników Instagrama. Kolejnym jest fakt, że relacje innych użytkowników, mimo że się włączają, to się nie ładują i nie można zobaczyć, co opublikowali znajomi i obserwowane profile.

Użytkownicy Instagrama już od wczoraj zgłaszają, że nie wszystkie funkcje Instagrama działają (choć niektórzy piszą po prostu, że Instagram nie działa). Zgłoszeń cały czas przybywa i można je już liczyć w tysiącach. Na profilach Instagrama nie ma żadnej informacji o awarii, dlatego nie wiadomo, co powoduje problemy z dostępem do wszystkich funkcji.

Użytkownikom nie pozostaje zatem nic, jak tylko cierpliwie czekać i liczyć, że platforma jak najszybciej doprowadzi wszystko do ładu. Trzeba jednak zauważyć, że skala problemu mimo wszystko jest relatywnie niewielka – u mnie na przykład wszystko działa jak należy.