Kupił na Facebooku smartfon, którego nie ma w sprzedaży. I ma problem

Pewien klient kupił na Facebook Marketplace smartfon, którego jeszcze nie ma w sprzedaży, a jego premiera jest bardzo odległa. Nie cieszył się jednak nim długo, bo (prawdopodobnie) producent zdalnie go zdezaktywował, przez co nie da się już z niego korzystać.

Kupił na Facebooku smartfon, którego jeszcze nie ma w sprzedaży

W internecie można znaleźć wiele niespodziewanych ofert. Niedawno na platformie eBay ktoś sprzedawał prototyp Google Pixel 7, a teraz okazuje się, że w ręce innej osoby trafił drugi smartfon z serii Pixel 7. Użytkownik Reddita, posługujący się nickiem AMC20_, podzielił się swoją, dość zaskakującą historią.

Trzy tygodnie temu na Facebook Marketplace kupił smartfon, który reklamowany był jako Google Pixel 6 Pro. Przez cały ten czas działał całkowicie normalnie. Ostatniego dnia maja, około godziny czwartej nad ranem, ekran zaczął jednak migać i robić dziwne rzeczy. Kolejną rzeczą, jaką zobaczył właściciel urządzenia, była informacja o wykonaniu fabrycznego resetu i usunięciu wszystkich danych. Później ujrzał już tylko kółko z informacją o czyszczeniu pamięci.

Ze smartfona nie można już korzystać jak wcześniej – jego właściciel może dotrzeć tylko do Fastboot Mode, gdzie widnieje kilka informacji o urządzeniu, m.in. jego nazwa kodowa cheetach (wraz z dopiskiem EVT, który oznacza, że jest to inżynieryjny model weryfikacyjny przeznaczony do testów) oraz o ilości RAM (12 GB LPDDR5) i wbudowanej pamięci wewnętrznej (256 GB).

źródło: Android Police

Kupił smartfon Google Pixel 7 Pro kilka miesięcy przed jego premierą

Użytkownik Reddita podejrzewa, że to Google jest odpowiedzialne za „uceglenie” jego smartfona, ponieważ okazało się, że na Facbeook Marketplace kupił on… prototyp Google Pixel 7 Pro! A trzeba tu przypomnieć, że seria Google Pixel 7 zostanie oficjalnie zaprezentowana dopiero jesienią 2022 roku, czyli za kilka miesięcy! Na poniższym zdjęciu widać, że to model testowy, ponieważ na panelu tylnym nie ma logo Google.

źródło: Android Police

Klient, który kupił prototyp smartfona Google Pixel 7 Pro, skontaktował się z osobą, która mu go sprzedała. Dowiedział się, że posiadane przez sprzedającego, inne egzemplarze, również zostały zdalnie wymazane i zablokowane. Chciał on też odzyskać sprzedane urządzenie, ale jest z tym problem (ma być nim odległość).

Ciekawostką natomiast jest fakt, że etui do Google Pixel 6 Pro idealnie pasuje do Google Pixel 7 Pro, podobnie jak ochrona na ekran. Oznacza to, że zmian może być jeszcze mniej niż się spodziewaliśmy – niedawno bowiem dowiedzieliśmy się, że nowe smartfony z serii Pixel 7 dostaną dokładnie te same ekrany, co flagowce z linii Pixel 6.