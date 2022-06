Płatny Snapchat brzmi trochę niedorzecznie, ale taka usługa jest już testowana

Zapłaciłbyś za dostęp do ekskluzywnych funkcji w jakiejkolwiek aplikacji społecznościowej? Snapchat najwidoczniej uważa, że osoby chętnie do płacenia jak najbardziej się znajdą.

Płatna subskrypcja Snapchat Plus

Śmiem twierdzić, że sukces największych serwisów społecznościowych, takich jak Facebook, wynika z ich łatwej dostępności i braku pobierania opłat. Oczywiście płacimy własnymi danymi i koniecznością oglądania spersonalizowanych reklam, ale gotówki nie ubywa nam w portfelu.

Płatny serwis, jeśli odniósłby sukces, to raczej dość nieduży. Mógłby okazać się alternatywą dla wybranego, wąskiego grona osób, ale nie dla użytkowników, którzy przyzwyczajeni się do polityki biznesowej Facebooka, TikToka i innych dużych graczy na rynku.

Co jednak z pozostawieniem serwisu społecznościowego „darmowym”, ale wprowadzeniu płatnych, ekskluzywnych funkcji, których brak nie byłby w dużym stopniu odczuwalny dla wszystkich użytkowników? Według Snapchata może się udać.

Jak informuje The Verge, twórcy Snapchata prowadzą wewnętrzne testy płatnej usługi Plus. Ma ona zapewnić dostęp do ekskluzywnych, eksperymentalnych i przedpremierowych funkcji dla osób, które zdecydują się płacić za subskrypcję.

Ile trzeba będzie zapłacić?

Należy mieć na uwadze, że Snap nie przedstawił oficjalnego cennika i obecnie opieramy się na informacjach dostarczonych przez badacza aplikacji Alessandro Paluzziego. Wynika z nich, że zainteresowani użytkownicy będą mieli do wyboru dwie opcje – 4,59 euro za miesiąc i 45,99 euro za rok.

(fot. Alessandro Paluzzi)

Czyli 21,50 zł za miesiąc w Polsce? Niekoniecznie, bowiem twórcy Snapchata mogą przygotować ofertę dostosowaną do naszego rynku, o ile w ogóle dostaniemy dostęp do płatnej wersji Plus.

Ze zrzutów ekranu udostępnionych przez Paluzziego dowiemy się, że Snapchat Plus ma zapewnić dostęp do m.in. funkcji wybrania jednego ze znajomych jako „najlepszego przyjaciela”, kilku ekskluzywnych ikon aplikacji czy możliwości wyświetlenia specjalnej odznaki w profilu użytkownika.

Trudno obecnie stwierdzić, kiedy Snap zdecyduje się na wdrożenie subskrypcji Plus. Niewykluczone, że jeszcze trochę będziemy musieli poczekać – obecnie prowadzone są wewnętrzne testy.

Snapchat nie jest jednak pierwszym w takich działaniach. Ostatnio chociażby Telegram poinformował, że wprowadzi płatną wersję komunikatora.