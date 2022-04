Snapchat wypuszcza pierwszego drona. Poznajcie Pixy

Snapchat rusza na nowy rynek. Firma zdecydowała się wypuścić pierwszego drona pod nazwą „Pixy”. Konstrukcja jest już do kupienia w Stanach Zjednoczonych i we Francji. Czy osiągnie sukces na rynku?

Reklama

Podczas wydarzenia Snap Summit, Snapchat ogłosił powstanie nowego drona „Pixy”, który posiada wbudowaną kamerę. Otrzymujemy małą konstrukcję, która umożliwia swobodne przemieszczanie się i korzystanie ze wspomnianej kamery. W niedługim czasie zostanie również udostępniony „tryb reżyserski”, który podniesie możliwości oferowane użytkownikowi.

Snapchat Pixy idealny do filmowania

Nowa konstrukcja Snapchata jest debiutem firmy na rynku dronów. „Pixy” jest wyposażony w kamerę 12MP, która umożliwia rejestrowanie obrazu w rozdzielczości 2,7k (2592×1458) z prędkością 30 klatek na sekundę.

Ciekawą w konstrukcji rzeczą jest brak kontrolera lotu. Dron podąża ustawioną ścieżką lotu za użytkownikiem. Może on w ten sposób unosić się przez minutę w odległości około 3 metrów od ustawionej osoby. Istnieje również możliwość ustawienia „Pixy” w tryb orbity, co pozwoli mu wystartować z ręki i przez minutę krążyć dookoła nas. Wykorzystanie Snapchata pozwala również na ustawianie bardziej urozmaiconych ścieżek lotu oraz umożliwia wymuszenie na dronie lądowania na dłoni.

Ważną kwestią jest również akumulator litowo-jonowy zastosowany w konstrukcji. Pozwala on na pięć do ośmiu lotów (w zależności od długości i zróżnicowania wysokości) na jednym ładowaniu. Zdając sobie sprawę, że to może być za mało, zwłaszcza w czasie egzotycznej podróży, to w dronie przygotowano możliwość szybkiego ładowania, która pozwala napełnić baterię do 80% w około 20 minut.

Co z materiałami?

Po nagraniu filmu dron może nam go przesłać bezprzewodowo do naszego smartfona za pośrednictwem Snapchata. Istnieje również możliwość klasycznego podpięcia kabla i zgrania materiałów na komputer lub smartfon. W „Pixy” wbudowano 16-gigową kartę pamięci, która pozwala pomieścić 100 filmów lub 1000 zdjęć.

Dodatkowo Snapchat ogłosił wprowadzenie „trybu reżyserskiego”. Udostępnienia on użytkownikom wiele funkcji do przechowywania i edycji materiałów, którymi można operować ze smartfona. Przykładowymi nowych możliwości są zielony ekran i szybka edycja, z której niewątpliwie ucieszą się ludzie wrzucający zdjęcia na każdym odcinku swojego dnia.

Kwota oczekiwana za drona może jednak zaskakiwać. Cena nowego produktu od Snapchata zaczyna się od 229 dolarów, czyli około 1020 złotych. Jest też wariant za 249 dolarów (około 1110 złotych), który do zestawu dokłada drugą baterię oraz etui na Pixy, które pełni również funkcję ochronną.