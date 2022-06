Najmłodsi Polacy kochają smartfony i tablety – ogromna większość dzieci używa ich regularnie

Jednym z celów badania autorstwa Krajowego Instytutu Mediów było sprawdzenie, jaka część najmłodszych mieszkańców Polski korzysta ze smartfonów. Wyniki są nie-zaskakujące – dzieci i młodzież to grupa demograficzna, w której technologia zadomowiła się na dobre i stan ten będzie się jedynie pogłębiał.

Nie od dziś wiadomo, że najmłodsi mają z technologiami zdecydowanie bardziej po drodze, aniżeli na przykład seniorzy, czyli dla odmiany najstarsza część społeczeństwa. Nikt nie będzie w tym miejscu oceniał takiego stanu rzeczy – fakty są jednak niepodważalne tym bardziej, że już teraz można zapoznać się z odpowiednimi badaniami. Ich wyniki są dość jednoznaczne i jeżeli macie w swoim otoczeniu kilkuletnie dziecko, to istnieje spora szansa na to, że posiada już swój własny smartfon. Zaskoczeni?

fot. VisionPics / Pixabay

Smartfony i dzieci to jedność?

Krajowy Instytut Mediów (istniejący od 2020 roku z powołania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji) przeprowadził badanie, które ujawniło kilka ważnych faktów. Pierwszym jest ten, że w grupie wiekowej od 4 do 9 lat niemal połowa (bo 42,7%) dzieci korzysta ze smartfona. Jeszcze większe wrażenie robi kolejny przedział – w przypadku dzieci między 10. a 15. rokiem życia odsetek ten wynosi już aż 91,5%.

Skutki korzystania z telefonów przez najmłodszych są szeroko dyskutowanym tematem, dotyczącym coraz większej liczby osób. Zgodnie z deklaracjami rodziców, obecnie już prawie 43 proc. dzieci w wieku 4-9 lat ma kontakt z ekranem smartfona. W przypadku tak angażującego urządzenia, jakim jest smartfon, nakładanie przez rodziców limitów i kontrola rodzicielska mogą być wyzwaniem. Kolejnym popularnym ekranem wykorzystywanym przez najmłodszych jest tablet – wśród dzieci 4-9 i 10-15 lat jego popularność jest dużo wyższa niż wśród ogółu osób w wieku 4 lata i więcej. Maja Kurzelewska, dyrektor Departamentu Badań i Analiz

Smartfony i inna elektronika w poszczególnych grupach wiekowych (Źródło: Krajowy Instytut Mediów)

Każdy z przedłużeniem ręki

Jak prezentują się te dane w odniesieniu do kolejnych grup wiekowych? Do powyższej grafiki należy dodać wyniki w następujących przedziałach:

16-24 lat (98,1% użytkowników),

25-34 (96,8%),

35-44 (94,8%),

45-54 (88,5%).

Można odnieść wrażenie, że przytoczone powyżej wyniki jasno wskazują na bezwzględną dominację użytkowników wspomnianych urządzeń. Największy wyjątek od tej reguły stanowią osoby zdecydowanie starsze, gdyż zgodnie z badaniem wśród osób powyżej 65. roku życia osoby korzystające ze smartfonów stanowią tylko nieco ponad 30%.

Smartfony królują nie tylko w większości grup wiekowych – wygrywają również z innymi urządzeniami elektronicznymi, jak komputery czy konsole do gier. Ten sprzęt jednak również znajduje swoich zwolenników. Przykładowo, tablety najwięcej użytkowników znajdują w grupie do 15. roku życia – jest to zasługa prostej obsługi i multimediów, jak choćby możliwość oglądania wideo. Laptop to domena osób w wieku 16-24 lat, podobnie w przypadków pecetów.