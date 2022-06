Pierwszy iPhone trafił na rynek 15 lat temu. To kawał historii

W Cupertino mają dziś powód do świętowania. Dokładnie 15 lat temu na rynku zadebiutował smartfon, który zmienił oblicze całej branży technologicznej. Wszystkiego najlepszego, iPhone!

Pierwszy iPhone trafił na rynek 29 czerwca 2007 roku

Można śmiało powiedzieć, że rok 2007 był przełomowy dla rynku smartfonów i wprowadził na nim spore zamieszanie. Apple, znane dotychczas ze swoich komputerów Mac oraz odtwarzaczy muzycznych iPod, wprowadziło na rynek swój własny smartfon z 3,5-calowym ekranem dotykowym multi-touch.

Po jego premierze 9 stycznia 2007 wiele osób nie mogło wyjść z podziwu, że nowe urządzenie giganta z Cupertino jest obsługiwane wyłącznie za pomocą dotyku. Co więcej, do jego obsługi nie był wcale potrzebny stylus. Steve Jobs uznał, że nikt nie przepada za rysikami, więc iPhone również go nie potrzebuje.

Pierwszy iPhone łączył cechy klasycznego telefonu, odtwarzacza muzyki oraz internetowego komunikatora – wszystkie funkcje urządzenia zostały zaszyte w systemie iPhone OS, który tak właściwie był zmodyfikowaną i okrojoną wersją Mac OS X 10.5.

Od prezentacji iPhone’a do jego wejścia na rynek minęło ponad sześć miesięcy, lecz fani marki wyczekiwali rynkowej premiery z niecierpliwością. Począwszy od 29 czerwca 2007 roku smartfon był dostępny w sklepach Apple Store i wybranych salonach operatorskich w Stanach Zjednoczonych. iPhone 1. generacji trafił na rynek w wersjach pojemnościowych 4 GB oraz 8 GB, a jego cena zaczynała się od 499 dolarów.

Steve Jobs prezentując pierwszy smartfon firmy Apple

Wielki sukces, jeszcze większe kontynuacje

Pierwszy smartfon Apple odniósł niesamowity sukces i w ciągu 74 dni od premiery producentowi udało się sprzedać ponad milion sztuk. Pierwszy iPhone został wprowadzony do pierwszych krajów Europy po kilku miesiącach, lecz nigdy nie pojawił się w oficjalnej dystrybucji w Polsce. Dopiero kolejny model smartfona – iPhone 3G można było nabyć w naszym kraju, a jego dystrybucją zajmowali się operatorzy sieci Orange oraz Era.

Apple nieustannie rozwija tę linię produktów, poprawiając wydajność i jakość zdjęć oraz dodając kolejne funkcje do swojego mobilnego systemu operacyjnego, którego nazwa po trzech latach uległa skróceniu do iOS. Kolejne generacje odnosiły coraz to większe sukcesy – modele 6 oraz 6s były przez wiele lat najczęściej widzianymi smartfonami w przestrzeni publicznej. Od paru lat podstawowy model najnowszego iPhone’a staje się najpopularniejszym smartfonem na rynku. Potwierdza się to również w przypadku najnowszego modelu oznaczonego cyferką 13.

Nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć smartfonom Apple’a kolejnych lat sukcesów na rynku. Ciekawe, czy za następne 15 lat będą się one cieszyły taką samą popularnością – a mówi się, że już za 10 lat mogą nawet przestać istnieć lub przynajmniej przestaną być najważniejszym produktem w ofercie producenta z Cupertino.