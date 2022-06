Zarządzasz grupą na Facebooku? Spodziewaj się tych zmian

Meta, czyli firma-matka Facebooka, ogłasza szereg zmian, które pojawią się w sekcji Grup. Jeśli jesteśmy administratorami jakiejś, a może nawet kilku, to warto rzucić okiem, co w najbliższych miesiącach zostanie usprawnione.

Grupy na Facebooku zmieniają wygląd

Jeśli zarządzamy jakąś grupą na Facebooku, to pewnie zdążyliśmy się przyzwyczaić do wyglądu panelu administratora. Nie jest to szczyt ergonomii, a już na pewno nie estetyki. Ma jednak na wierzchu większość przydatnych funkcji, więc po dłuższym czasie sporo rzeczy zapewne robimy „na pamięć”. Meta nie pozwoli jednak, byśmy zbyt długo mogli działać w taki sam sposób.

Zgodnie z postem na blogu Meta, nadchodzi sporo zmian dotyczących zarządzania grupami na Facebooku – głownie z poziomu aplikacji mobilnej. Na przykład, pojawi się nowy wysuwany pasek boczny z szybkim dostępem do grup, w których się udzielamy.

Administratorzy będą mogli teraz szybko tworzyć nowe kanały czatu, głosowe oraz dodatkowe tablice aktualności. Pasek boczny umożliwi też większą kontrolę nad wieloma grupami – ulubione będzie dało się przypinać na górze listy czy otrzymywać powiadomienia o nowych postach.

Discord wewnątrz Facebooka

Gdyby chcieć przyrównać to, w jakim kierunku zmierzają zmiany w grupach na Facebooku, można by je przyrównać do działania Discorda. Teraz admini będą mogli tworzyć w ramach grup pomniejsze subkanały tekstowe. Pomoże to utrzymać kontakt z aktualnie dostępnymi członkami grup.

Ponadto pojawiła się możliwość otworzenia kanału audio – i jest to już coś bardzo zbliżonego do tego, w jaki sposób ogrywa ten temat Discord. Każdy członek grupy będzie mógł dołączyć do utworzonego przez administratora czatu głosowego w dowolnym momencie. Takie dyskusje mogą być wartościowym narzędziem dla osób, których społeczność jest zgromadzona wokół strony na Facebooku.

Uruchomiono także opcję utworzenia kanału informacyjnego, który może zawierać „ogłoszenia”, nie zaburzające porządku publikowania postów na głównym feedzie grupy.

Powyższe zmiany są obecnie jedynie testowane, ale Meta czuje się z nimi na tyle pewnie, by powiedzieć o nich użytkownikom i administratorom. Można się więc spodziewać, że ujrzymy je w grupach na Facebooku w nadchodzących miesiącach.

