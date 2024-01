Nowe smartfony TECNO w Polsce. Jest promocja na start

Ta marka to wciąż świeżynka na polskim rynku – TECNO weszło bowiem do Polski w lipcu 2023 roku, czyli zaledwie pół roku temu. Dziś producent ogłosił wprowadzenie do kraju nad Wisłą czterech nowych smartfonów. Przez pierwsze dwa tygodnie będzie można kupić je taniej.

Cztery nowe smartfony TECNO w Polsce – ceny i promocja na start

TECNO ogłosiło dziś, że do sprzedaży w Polsce trafią cztery modele:

Ww. smartfony będą dostępne od jutra, tj. 25 stycznia 2024 roku, w Media Expert, x-kom i Komputroniku oraz sklepie internetowym tecno-store.pl. Przez pierwsze dwa tygodnie dostępności w Polsce, do 8 lutego 2024 roku, kupicie je w obniżonych cenach:

TECNO Spark 20 Pro 8/256 GB za 699 złotych,

TECNO Spark 20 8/256 GB za 599 złotych,

TECNO Spark 20C 8/128 GB za 499 złotych, 4/128 GB za 399 złotych,

TECNO Spark Go 2024 4/128 GB za 349 złotych.

W zależności od modelu obniżka wynosi zatem od 100 do nawet 200 złotych, co w przypadku tak tanich smartfonów jest naprawdę dużą kwotą. I jednocześnie zdecydowanie zachęcającą do zakupu.

6.1 Ocena

Specyfikacja smartfonów TECNO Spark 20 Pro, Spark 20, Spark 20C i Spark Go 2024