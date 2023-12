Nowy smartfon TECNO już nawet nas nie śmieszy

Zwykle śmiejemy się, gdy jakiś producent wprowadzi na rynek smartfon, który usilnie (i najczęściej bez powodzenia) stara się przypominać iPhone’a. TECNO wraz z Infinixem (obie marki należą do tego samego holdingu Transsion) robią to ostatnio jednak tak często, że nas już to nie bawi.

TECNO Spark 20 to kolejny smartfon z Androidem, który chce być jak iPhone

Na pierwszy rzut oka nowy TECNO Spark 20 wygląda całkiem atrakcyjnie, gdyż jest dostępny w przyciągających wzrok wersjach z różnym wykończeniem – to jak najbardziej może się spodobać klientom. Wielu z nich do zakupu z pewnością jednak skłoni też podobieństwo do iPhone’a Pro, które na pewno nie jest przypadkowe, a widać je jak na dłoni – sami spójrzcie na tył urządzenia:

TECNO Spark 20 (źródło: TECNO)

TECNO Spark 20 to już kolejny iPhone’opodobny smartfon TECNO, który w ostatnim czasie dołączył do oferty producenta – wcześniej zrobiły to modele TECNO Pop 8 i TECNO Spark 20C, także mające wyraźnie kojarzyć się z iPhone’ami Apple. Na szczęście (dla niego) jego specyfikacja jest całkiem niezła, zatem osoby, które zdecydują się go kupić, powinny być usatysfakcjonowane.

Szczególnie te, które lubią robić dużo zdjęć, gdyż TECNO Spark 20 oferuje 50 Mpix aparat na tyle i 32 Mpix na przodzie – obu towarzyszy podwójna dioda doświetlająca. Smartfon zapewni też satysfakcjonującą wydajność, gdyż na jego pokładzie znajduje się również procesor MediaTek Helio G85 oraz do 8 GB RAM i do 256 GB pamięci wewnętrznej (tę pierwszą można rozszerzyć do 16 GB kosztem wbudowanej).

TECNO Spark 20 (źródło: TECNO)

Dla niektórych może być zaskoczeniem, że TECNO Spark 20 ma też radio FM i… głośniki stereo z dźwiękiem DTS i opcją ustawienia poziomu głośności na 400%. Ponadto smartfon wyposażono w czytnik linii papilarnych i akumulator o pojemności 5000 mAh, który można ładować przez port USB-C z mocą 18 W, a także wyświetlacz o przekątnej 6,6 cala i rozdzielczości HD+ 1612×720 z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz.

TECNO Spark 20 fabrycznie pracuje pod kontrolą systemu Android 13 (jedną z funkcji oprogramowania jest Dynamic Port, czyli kopia Dynamic Island z iPhone’ów) i ma wymiary 163,69×75,6×8,45 mm. Producent podaje również, że smartfon spełnia kryteria standardu IP53.

TECNO Spark 20 (źródło: TECNO)

Cena TECNO Spark 20, dostępność

TECNO Spark 20 pojawił się na globalnej stronie TECNO, co wskazuje, że będzie dostępny w różnych krajach. Na tę chwilę nie wiemy jednak, czy w Polsce również. Nie znamy też jego sugerowanej ceny, ale na pewno powinna być ona przystępna.