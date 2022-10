Zobacz nowego Androida, bo prawdopodobnie nigdy z niego nie skorzystasz

Google równolegle rozwija kilka systemów operacyjnych. Android niewątpliwie jest najpopularniejszym z nich – na całym świecie jest aktywnych już ponad 2,5 mld urządzeń z platformą, sygnowaną zielonym robotem. Ta wersja oprogramowania giganta z Mountain View nie jest jednak przeznaczona dla każdego, tylko dla relatywnie nielicznej grupy użytkowników. Dziś Amerykanie ogłosili premierę najnowszego wydania systemu dla budżetowych urządzeń.

Google już od pięciu lat tworzy „lżejsze” wersje Androida dla budżetowych urządzeń

Pierwsze wydanie Android Go Edition zostało ogłoszone pięć lat temu, w maju 2017 roku i bazowało na Androidzie 8.1 Oreo (i miało działać płynnie nawet na smartfonach z… 512 MB RAM). Dziś Google poinformowało, że obecnie każdego miesiąca z urządzeń z systemem w wersji Go Edition korzysta ponad 250 mln użytkowników na całym świecie, co stanowi 10% wszystkich aktywnych urządzeń z Androidem. I choć to relatywnie niewiele, patrząc przez pryzmat faktu, że aktywnych urządzeń z platformą, sygnowaną zielonym robotem jest ponad 2,5 mld, to jednak mimo wszystko jest to pokaźna grupa użytkowników.

To już tradycja, że Google ogłasza premierę kolejnego wydania Go Edition wkrótce po udostępnieniu „pełnej” wersji nowego systemu. Android 12 Go Edition został oficjalnie zaanonsowany 14 grudnia 2021 roku, a dziś, 19 października 2022 roku, poznaliśmy Androida 13 Go Edition. Dla przypomnienia, Androida 13 udostępniono 16 sierpnia br.

źródło: Google

Oto nowy Android 13 Go Edition

Android 13 Go Edition jest pierwszym systemem z serii Go Edition, który zapewnia wsparcie dla Google Play System Updates, czyli – po polsku – aktualizacji systemu, udostępnianych przez Google, Sklep Google Play i Usługi Google Play. Nowe funkcje i aktualizacje są udostępniane bezpośrednio przez Google, z pominięciem producentów, dzięki czemu trafiają do większej rzeszy użytkowników, często również tych, których urządzenia pracują na starszej wersji Androida (także takiej, dla której wsparcie oficjalnie już się zakończyło).

Najnowsze wydanie zawiera też funkcję Discover (pol. Odkrywaj), czyli sekcję z potencjalnie interesującymi artykułami i informacjami, dostępną po przesunięciu palcem od lewej do prawej strony po wyświetlaczu na ekranie głównym.

Ponadto system w wersji Go Edition po raz pierwszy zapewnia wsparcie dla Material You. Pozawala to m.in. dopasować schemat kolorów na urządzeniu do ustawionej na jego ekranie tapety – użytkownik dostanie do wyboru kilka schematów, by mógł wybrać, który najbardziej mu odpowiada. Tak samo będzie mógł korzystać z wybranych funkcji, dostępnych na Androidzie 13, na przykład ustawiać język dla każdej aplikacji osobno i decydować przy pierwszym uruchomieniu programu, czy chce otrzymywać z niego powiadomienia.

źródło: Google

Jak jednak zostało wspomniane, systemy z serii Go Edition są przeznaczone wyłącznie na budżetowe smartfony (takie jak Motorola moto e22i, Redmi A1 czy vivo Y01), a na dodatek producenci dość rzadko instalują je na swoich urządzeniach, w związku z czym istnieje relatywnie niewielkie prawdopodobieństwo, że będziesz mógł skorzystać z tegorocznego wydania.

Jednocześnie warto przypomnieć, że Google niedawno podniosło minimalne wymagania sprzętowe dla urządzeń, które chcą oferować Usługi Mobilne Google. Począwszy od wydania systemu z 2022 roku, muszą mieć one minimum 2 GB RAM, a także 16 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Co więcej, urządzenia z wersją z 2021 roku, które nie spełniają ww. wymagań Google, nie mogą zostać zaktualizowane do „Trzynastki”.