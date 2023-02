Nowy procesor MediaTeka trafi do smartfonów „za złotówkę”

Procesory MediaTeka trafiają zarówno do bardzo tanich, jak i bardzo drogich smartfonów oraz wszystkich innych, mieszczących się w przedziale pomiędzy tymi skrajnościami. Najnowszy układ zagości na pokładzie najbardziej przystępnych cenowo urządzeń, które operatorzy będą oferować „za złotówkę”.

Nowy procesor MediaTek Helio G36 – specyfikacja

Przede wszystkim, jako że jest to układ z rodziny Helio, „z natury” nie zapewnia on wsparcia dla obsługi technologii 5G – jest ona charakterystyczna dla SoC z linii Dimensity (które też trafiają do bardzo tanich smartfonów, jak Dimensity 700). Nowy procesor Helio G36 uzbrojono jednak w silnik Networking Engine 2.0, który inteligentnie przewiduje współbieżność WiFi i LTE, a także gwarantuje szybszą reakcję pomiędzy smartfonem i wieżą komórkową oraz umożliwia odraczanie połączeń podczas grania bez zrywania połączenia danych.

Jeśli jeszcze chodzi o łączność, MediaTek Helio G36 obsługuje WiFi 5 (b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, a także LTE Cat-7 (pobieranie) i Cat-13 (wysyłanie) oraz Cat-4. Ponadto procesor zapewnia wsparcie dla następujących systemów GNSS: Beidou, Galileo, Glonass, GPS i QZSS.

Jak widać, są to standardy, które obecnie można nazwać minimum w budżetowym segmencie, ale od droższych smartfonów klienci mają prawo wymagać już więcej. O tym, do jakich urządzeń trafi MediaTek Helio G36, świadczy również fakt, że obsłuży on maksymalnie 8 GB RAM w standardach LPDDR3 933 MHz i LPDDR4X 1600 MHz oraz pamięć flash typu eMMC 5.1, która już dawno powinna odejść do lamusa.

Ponadto najnowszy procesor MediaTeka obsłuży wyświetlacze o rozdzielczości do 2400×1080 pikseli i funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz oraz aparaty o rozdzielczości 50 Mpix (15 fps), 25 Mpix (30 fps) i duety 13 Mpix + 13 Mpix (30 fps). W ostatnim przypadku Tajwańczycy zaimplementowali w pakiecie przydatne na co dzień funkcje, takie jak algorytmy upiększające AI, smart albumy fotograficzne AI i tryb bokeh, również podczas korzystania z dwóch aparatów naraz.

Przetwarzaniem wszystkich zadań zajmie się zespół ośmiu rdzeni Arm Cortex-A53 o maksymalnej częstotliwości taktowania 2,2 GHz i układ graficzny IMG PowerVR GE8320 680 Hz. SoC produkowany będzie z wykorzystaniem 12-nm procesu technologicznego FinFET.

Kiedy na rynek trafią pierwsze smartfony z procesorem MediaTek Helio G36?

Tajwańczycy poinformowali, że pierwsze urządzenia z nowym procesorem Helio G36 zadebiutują już „wkrótce”. Można się spodziewać, że będą się one cieszyły dużą popularnością u operatorów, którzy zaoferują je „za złotówkę” na start. W Polsce też, bowiem mieszkańcy Polski najczęściej kupują właśnie tanie modele.