Sprawdź, jakimi urządzeniami nowa marka TECNO zamierza podbić polski rynek smartfonów

TECNO to najnowsza marka smartfonów, która jako ostatnia dołączyła do grona producentów elektroniki oferujących swoje urządzenia w Polsce. Mamy informację o modelach telefonów, które już niebawem będą sprzedawane w sklepach.

TECNO rusza z działaniami w Polsce

Nową marką smartfonów opiekuje się chiński holding Transsion. Ma on też pod swoimi skrzydłami nieco dłużej znane w naszym kraju produkty Infinix, którym już nieraz poświęcaliśmy uwagę.

Na sam koniec maja ogłoszono, że kolejna marka smartfonów – TECNO – będzie wkrótce oferować nowe smartfony do kupienia dla polskich klientów. I rzeczywiście, doczekaliśmy się oficjalnych danych dotyczących całej rodziny urządzeń, które będą dostępne w naszym kraju.

By być bardziej precyzyjnym, TECNO wprowadzi do sprzedaży aż cztery różne serie smartfonów. Będą to:

Phantom (składane flagowce, w przedziale cenowym za ponad 1999 złotych),

Camon (skupione na fotografii, w przedziale cenowym 999-1999 złotych),

Spark (wszechstronne średniopółkowce, z NFC i dużą ilością miejsca na pliki),

Pova (gamingowe, w przedziale cenowym 499-999 złotych),

Pop (budżetowe, do 399 złotych).

Przykłady? Proszę bardzo – oto specyfikacja smartfonów, które jeszcze w czerwcu trafią do sklepów w Polsce.

Pierwsze smartfony TECNO w Polsce

Najpierw przyjrzymy się modelowi SPARK 10 Pro:

procesor MediaTek Helio G88 (2.0 GHz),

ekran 6,78″ Full HD+ 90 Hz,

4 GB lub 8 GB RAM,

128 GB lub 256 GB pamięci wewnętrznej,

4G LTE,

WiFi 2,4 GHz + 5 GHz,

Bluetooth 5.3,

NFC,

aparat główny 50 Mpix,

aparat przedni 32 Mpix,

bateria 5000 mAh z ładowaniem 18 W,

Android 13 nakładką HiOS 12.6,

wymiary: 168,41 x 76,21 x 8,46 mm.

Dostępność tego modelu określana jest na przełom czerwca i lipca 2023 roku. Sprzedawany będzie w wersjach kolorystycznych: Starry Black, Pearl White oraz dwukolorowej Lunar Eclipse.

TECNO SPARK 10 PRO (fot. TECNO Mobile)

Odrobinę niżej mamy model SPARK 10:

procesor MediaTek Helio G37 (niczym w Infinix HOT 30 Play NFC),

ekran 6,56″ HD+ 90 Hz,

4 GB lub 8 GB RAM,

128 GB lub 256 GB pamięci wewnętrznej,

4G LTE,

WiFi 2,4 GHz + 5 GHz,

Bluetooth 5.0,

NFC,

aparat główny 50 Mpix,

aparat przedni 8 Mpix,

bateria 5000 mAh z ładowaniem 18 W,

Android 13,

wymiary: 163,89 x 75,39 x 8,4 mm.

Dostępność tego modelu także określana jest na przełom czerwca i lipca 2023 roku. Dostępne wersje kolorystyczne to: META Black, META Blue, META White oraz Magic Skin (pomarańczowy).

TECNO SPARK 10 (fot. TECNO Mobile)

Mamy też budżetowego POP 7 ze specyfikacją:

procesor Spreadtrum 9863,

ekran 6,56″ HD+,

2 GB RAM,

64 GB pamięci wewnętrznej,

4G,

WiFi 2,4 GHz,

Bluetooth 4.2,

aparat główny 8 Mpix,

aparat przedni 5 Mpix,

bateria 5000 mAh,

Android Go,

wymiary: 163,86 x 75,51 x 8,9 mm.

Ten tani smartfon będzie sprzedawany w czterech wersjach kolorystycznych: Endless Black, Capri Blue, Nebula Purple oraz Magic Skin. Pojawi się w sklepach równocześnie z powyższymi modelami.

TECNO POP 7 (fot. TECNO Mobile)

I na koniec mamy drugą tanią, choć odrobinę lepiej wyposażoną odmianę POP 7 z kilkuletnim już procesorem, czyli SPARK Go 2023:

procesor MediaTek Helio A22,

ekran 6,56″ HD+,

3 GB RAM,

64 GB pamięci wewnętrznej,

4G,

WiFi 2,4 GHz,

Bluetooth 5.0,

aparat główny 13 Mpix,

aparat przedni 5 Mpix,

bateria 5000 mAh,

Android Go,

wymiary: 163,86 x 75,51 x 8,9 mm.

Model ten zyska identyczne odmiany kolorystyczne, co POP 7. Trafi do sklepów w tym samym terminie – na przełomie czerwca i lipca.

TECNO SPARK GO (fot. TECNO Mobile)

Dostępność i ceny

Dystrybucja na polskim rynku będzie odbywać się za pośrednictwem serwisów e-commerce, takich jak Media Expert, x-kom, Komputronik, ale w planach jest również własny sklep internetowy TECNO Polska. Konsumenci produkty TECNO znajdą również w sklepach stacjonarnych w najbardziej znanych polskich elektromarketach.

Jak wspomnieliśmy wyżej, telefony będzie można kupić pod koniec czerwca i na początku lipca. Oto ceny: