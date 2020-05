To ten procesor napędza Redmi Note 9. MediaTek prezentuje Helio G85

W ubiegłym tygodniu mieliśmy okazje poznać nowego przedstawiciela linii Redmi Note od Xiaomi. Dziewiąta generacja smartfona została wyposażona w nowy procesor MediaTeka – Helio G85. Dziś przyszedł czas na jego oficjalną prezentację.

Podczas prezentacji Redmi Note 9 nie usłyszeliśmy zbyt wielu informacji na temat nowego procesora MediaTek Helio G85, który trafił do tego smartfona. Było to o tyle ciekawe, że premiera sprzętu Xiaomi odbyła się jeszcze zanim MediaTek zdążył przekazać coś więcej na temat nowego układu. Firma zrobiła to dziś, i – jak można było się tego spodziewać po numeracji – wspomniany SoC (System on Chip) jest czymś pomiędzy Helio G80 a Helio G90. Wydajnością ma przeganiać Snapdragona 665 i Exynosa 9611.

Co nowego w Heli0 G85?

Nowy chip MediaTeka wyposażono w sześć rdzeni:

2 rdzenie Cortex-A75 pracujące z częstotliwością 2,0 GHz

6 rdzeni Cortex-A55 pracujących z częstotliwością 1,8 GHz

Jak na razie – bez zmian względem Helio G80. W skład SoC wchodzi jednak nieco zmodyfikowany procesor graficzny Mali-G52. To ten sam układ, co w Helio G80, ale z podkręconym taktowaniem – zamiast 950 MHz, zwiększono je do 1 GHz. Być może będzie to miało przełożenie na wydajność w grach i działaniu dumnie brzmiącej technologii HyperEngine Game.

Helio G85 podoła także jednoczesnej obsługi podwójnych aparatów (16 Mpix + 16 Mpix) lub pojedynczej kamery 48 Mpix, ze wsparciem dla dodatkowych obiektywów szerokokątnych, makro i czujników głębi. Ewidentnie jest to więc chipset dla podstawowych średniopółkowców.

MediaTek obiecuje, że nowy układ obsłuży przewidywanie współbieżności Wi-Fi i LTE oraz przełączy się automatycznie między sieciami w zaledwie 13 ms, jeśli wykryje, że za pomocą innego typu połączenia będzie w stanie pobrać plik szybciej. Ma to mieć wpływ także na szybkość przełączania się modemu między poszczególnymi stacjami bazowymi operatora sieci komórkowej – podczas grania w gry sieciowe (zwłaszcza w podróży) wolniejszy proces przeskakiwania między nadajnikami będzie mniej bolesny.

Twórca układów udostępnia już swój procesor producentom smartfonów (z których Redmi było pierwsze). Wkrótce powinny pojawić się na rynku kolejne urządzenia z tym chipsetem, w tym Redmi 10X.

źródło: MediaTek dzięki GSMarena