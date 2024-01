Alior Bank ułatwi założenie firmy. I jeszcze dorzuci pieniądze

Alior Bank umożliwi teraz klientom jednoczesne zarejestrowanie działalności w CEIDG oraz otwarcie rachunku firmowego za pośrednictwem bankowości internetowej. Wszyscy, którzy to zrobią, mają szansę zgarnąć sporo prezentów.

Załóż firmę i konto bez wychodzenia z domu

Bankowość internetowa Alior Banku jest teraz bogatsza o dodatkową funkcję. Jest ona dostępna dla klientów indywidualnych, którzy nie posiadają zarejestrowanej działalności gospodarczej w CEIDG, ukończyli 18 lat, mają polskie obywatelstwo oraz których tożsamość została potwierdzona w oddziale banku. Dzięki tej usłudze, o której mowa, mogą oni nie tylko założyć działalność gospodarczą za pośrednictwem Alior Online, ale jednocześnie otworzyć iKonto Biznes.

Proces założenia firmy rozpoczyna się od wypełnienia elektronicznego wniosku. Klient musi wprowadzić tam takie informacje, jak nazwa firmy, jej adres, wybrana forma ubezpieczenia społecznego i preferowany sposób opodatkowania, a także określa rodzaj prowadzonej działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD). Po wypełnieniu i przesłaniu formularza wniosek jest automatycznie przekazywany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Gdy wniosek zostanie zatwierdzony, przedsiębiorca otrzymuje numer NIP oraz REGON – pierwszy zwykle w ciągu dwóch dni roboczych, a drugi maksymalnie w ciągu tygodnia od złożenia wniosku. Następnie Alior Bank proceduje otwarcie konta firmowego iKonto Biznes, które obejmuje debetową kartę Mastercard z Plusem. Umowa dotycząca rachunku firmowego jest finalizowana za pomocą wiadomości SMS, a wniosek o założenie działalności jest zatwierdzany cyfrowo poprzez podpis zaufany.

Warto dodać, że zarówno otwarcie, jak i prowadzenie rachunku podstawowego iKonto Biznes jest bezpłatne. Klient nie musi ponosić także dodatkowych opłat za internetowe przelewy krajowe eliksir oraz wypłaty z bankomatów zlokalizowanych w oddziałach Alior Banku.

Alior Bank rozdaje pieniądze klientom

Tak, jak już wspomniałem na początku, możliwość założenia konta firmowego oraz zarejestrowania działalności przez internet to nie wszystko, co bank oferuje swoim klientom. Mogą oni także sporo zyskać na obowiązujących promocjach. Alior Bank oferuje 400 złotych premii nowym użytkownikom iKonto Biznes, którzy zarejestrują się z kodem PROMO400. Aby otrzymać bonus, klient musi jednak wykonać co najmniej jeden przelew do ZUS lub US w ciągu 45 dni od otwarcia konta. Promocja ta jest ważna do końca stycznia 2024 roku.

Alior Bank zachęca nowych właścicieli kont biznesowych do aktywnego korzystania z usług bankowych, oferując premię w ramach promocji „1500 zł dla firm”. Klienci, którzy spełnią warunki określone w regulaminie promocji, mogą otrzymać maksymalnie 1500 złotych w ciągu pierwszych 12 miesięcy od otwarcia rachunku. Premia jest wypłacana co miesiąc, przy czym miesięczny limit wynosi 125 złotych.

Ostatnim z benefitów, które mogą zdobyć posiadacze konta firmowego w Alior Banku, jest możliwość uzyskania 10% zwrotu za zakupy paliwa dokonane firmową kartą debetową Mastercard z Plusem. W ramach promocji „Premia Moneyback”, która jest częścią szerszej akcji „Plusy karty z Plusem”, klienci mogą otrzymać rabaty sięgające do 200 złotych miesięcznie. Łączny limit zwrotu w ciągu pięciu kolejnych miesięcy rozliczeniowych, licząc od zawarcia umowy o kartę, wynosi maksymalnie 1000 złotych. Skorzystanie z tej promocji jest możliwe do końca marca 2024 roku.